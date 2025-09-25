Spvgg EGC Wirges gegen die Sportfreunde Eisbachtal: Das Westerwälder Derby in der A-Jugend-Regionalliga steigt am Freitagabend unter Flutlicht. Wolfstein will zu Hause gegen Schaumberg punkten, Wirgeser B-Junioren erwartet ein Sechs-Punkte-Spiel.
Lesezeit 2 Minuten
In der Regionalliga Südwest kommt es am Freitagabend zum Westerwälder A-Jugend-Klassiker: Die Spvgg EGC Wirges empfängt die Sportfreunde Eisbachtal. Beide Trainer wissen, dass es in diesem Spiel um mehr als nur die Punkte in der Tabelle geht. In der B-Jugend-Regionalliga empfängt der JFV Wolfstein die JFG Schaumberg-Prims, die Wirgeser treten auswärts zum „Sechs-Punkte-Spiel“ in Homburg ran.