Ein erfolgreiches Wochenende erlebten die Junioren der Spvgg EGC Wirges. Die A-Jugend gewann ihr Auswärtsspiel in Ludwigshafen, die B-Jugend gewann zu Hause gegen Speyer. Eisbachtal erlebte eine bittere Niederlage.
Während beide Wirgeser Mannschaften den ersten Saisonsieg feiern durften, musste Eisbachtal ganz spät eine Niederlage hinnehmen. Wolfstein bot dem Favoriten aus Trier tapfer die Stirn, verlor aber dennoch deutlich.A-Jugend, RegionalligaLudwigshafener SC – Spvgg EGC Wirges 1:3 (0:0).