Eisbachtal kassiert spätes 0:1
Wirges feiert die ersten beiden Saisonsiege
Für die Eisbachtaler A-Junioren (rote Trikots, am Ball Keno Weisbrod) sah es bis in die Nachspielzeit nach dem ersten Punktgewinn der Saison aus. Doch dann gelang Rot-Weiss Koblenz doch noch das 0:1 (90.+3).
Andreas Hergenhahn

Ein erfolgreiches Wochenende erlebten die Junioren der Spvgg EGC Wirges. Die A-Jugend gewann ihr Auswärtsspiel in Ludwigshafen, die B-Jugend gewann zu Hause gegen Speyer. Eisbachtal erlebte eine bittere Niederlage.

Während beide Wirgeser Mannschaften den ersten Saisonsieg feiern durften, musste Eisbachtal ganz spät eine Niederlage hinnehmen. Wolfstein bot dem Favoriten aus Trier tapfer die Stirn, verlor aber dennoch deutlich.A-Jugend, RegionalligaLudwigshafener SC – Spvgg EGC Wirges 1:3 (0:0).

