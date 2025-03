Wirges fährt mit breiter Brust nach Koblenz

In den Junioren-Regionalligen sind die Spfr Eisbachtal, die Spvgg EGC Wirges und der JFV Wolfstein Ww/Sieg am kommenden Wochenende im Einsatz.

Während die A-Junioren der Spfr Eisbachtal am Wochenende frei haben, sind die Wirgeser nach ihrem Pokalcoup nun in Koblenz gefordert. Die Wolfsteiner B-Junioren reisen zur SV Elversberg II. Bei den C-Junioren haben die Wirgeser Ligaprimus 1. FSV Mainz 05 zu Gast, die Eisbachtaler Sportfreunde empfangen den SV Eintracht Trier.

A-Jugend, Regionalliga

TuS Koblenz – Spvgg EGC Wirges (Sa. 17 Uhr). Die Wirgeser A-Junioren gewannen am Mittwochabend im Rheinlandpokal ihr prestigeträchtiges Derby gegen schwache Eisbachtaler deutlich mit 7:0 und zogen souverän ins Viertelfinale ein. „Wir hatten einen guten Matchplan, den die Jungs super umgesetzt haben. Sowohl mit als auch gegen den Ball haben wir fast immer gute Lösungen gefunden und hinten quasi nichts zugelassen“, war der neue Trainer Yannick Schmidt zufrieden mit seiner EGC. „Am Samstag steht das nächste kleinere Derby gegen die TuS an. Wir werden etwas regenerieren und uns dann bestmöglich auf das Spiel vorbereiten, um an den Erfolg aus dem Hinspiel anknüpfen zu können“, erinnert Schmidt an den 6:3-Erfolg der Hinrunde.

B-Jugend, Regionalliga

SV Elversberg II – JFV Wolfstein Ww/Sieg (So. 13 Uhr). Nach dem die Grippewelle auch beim JFV Wolfstein abgeklungen ist, stehen die Vorzeichen für die kommende Partie gut. „Das Lazarett lichtet sich wieder. Die Trainingsbeteiligung war diese Woche wieder sehr gut. Sonntag ist eines der wenigen Spiele, wo wir auf dem Papier der Favorit sind“, erklärt Wolfstein-Trainer Matthias Liedtke vor der Partie in Friedrichsthal. „Wir wissen das aber schon realistisch einzuschätzen und halten uns immer wieder vor Augen, dass wir als Aufsteiger in dieser Liga unterwegs sind. Nach dem verdienten Punktgewinn in Saarbrücken fahren wir dennoch selbstbewusst ins Saarland“, ist Liedtke zuversichtlich.

C-Jugend, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – 1. FSV Mainz 05 (Sa. 15.15 Uhr). Auch die Wirgeser C-Junioren waren unter der Woche im Rheinlandpokal im Einsatz. „Nachdem wir es am Mittwoch erfolgreich in die nächste Runde des Rheinlandpokals geschafft haben und gegen den VfL Hamm eine gute Partie gezeigt haben, freuen sich die Jungs auf ein Highlight in der Regionalliga gegen den 1. FSV Mainz 05“, betont EGC-Trainer Danijel Simakovic. „In diesem Spiel haben wir nichts zu verlieren. Wir machen Schritte nach vorne, die Jungs machen das zurzeit super. Wir gehen sehr positiv in das Spiel und versuchen, den hochkarätigen Gegner zu ärgern und eine Überraschung zu schaffen“, erklärt er.

Spfr Eisbachtal – SV Eintracht Trier (So. 13 Uhr). „Trier ist eine spielstarke Mannschaft, auch individuell haben sie die besseren Spieler. Wir werden das Spiel wieder aus einer kompakten Defensive angehen und versuchen, den Gegner nicht zu vielen klaren Chancen kommen zulassen“, erklärt der Eisbachtaler Co-Trainer Rainer Kaszemeck. „Dann versuchen wir natürlich, über Konter zu Torchancen zu kommen. Personell können wir auch fast aus dem Vollen schöpfen“, blickt Kaszemeck voraus.