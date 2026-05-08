Die beiden Mannschaften der Spvgg EGC Wirges kämpfen genauso um den Verbleib in der Regionalliga wie der Nachwuchs des JFV Wolfstein. Die Aufgaben, die vor dem Trio liegen, haben es aber in sich. Eisbachtals U19 muss auswärts ran.
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Drei der vier Westerwälder Regionalligisten kämpfen weiter um den Klassenverbleib. Sowohl bei der A- als auch bei der B-Jugend droht allerdings ein erhöhter Abstieg, da aus den übergeordneten DFB-Nachwuchsligen mehrere Nicht-NLZ-Teams zurück auf Regionalverbandsebene fallen könnten.