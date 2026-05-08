Wochen der Wahrheit für EGC Wirges darf im Abstiegskampf den Mut nicht verlieren Marco Rosbach 08.05.2026, 14:28 Uhr

i Beim 2:1 gegen Homburg waren Kevin Kirillov (weißes Trikot) und die Wirgeser A-Jugend nicht zu bremsen. Jetzt will die EGC gegen Rot-Weiss Koblenz nachlegen. Marco Rosbach

Die beiden Mannschaften der Spvgg EGC Wirges kämpfen genauso um den Verbleib in der Regionalliga wie der Nachwuchs des JFV Wolfstein. Die Aufgaben, die vor dem Trio liegen, haben es aber in sich. Eisbachtals U19 muss auswärts ran.

Drei der vier Westerwälder Regionalligisten kämpfen weiter um den Klassenverbleib. Sowohl bei der A- als auch bei der B-Jugend droht allerdings ein erhöhter Abstieg, da aus den übergeordneten DFB-Nachwuchsligen mehrere Nicht-NLZ-Teams zurück auf Regionalverbandsebene fallen könnten.







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