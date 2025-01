Furcht vor Spieler-Abwerbung? Wirges beendet die „Traumehe“ mit Trainer Schenk früher 29.01.2025, 18:31 Uhr

i Marvin Schenk als Trainer der Wirgeser A-Jugend: Dieses Bild gehört der Vergangenheit an. Der Verein hat sich von seinem Erfolgscoach früher als geplant getrennt. Andreas Hergenhahn

Auch die erfolgreichste Verbindung ist im Fußball eine Verbindung auf Zeit. Die Zeit von Marvin Schenk bei der Spvgg EGC Wirges ist jetzt früher abgelaufen, als ursprünglich geplant. Warum das so ist, deutet der Trainer nicht nur an.

In der langen Liste an Trainern, die den Jugendfußball bei der Spvgg EGC Wirges in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben, hat sich Marvin Schenk in den zurückliegenden viereinhalb Jahren zu einem der erfolgreichsten entwickelt. Dass sich am Ende der Saison die Wege beider Seiten trennen würden, war seit geraumer Zeit klar, da es den bisherigen A-Jugend-Coach in den Seniorenbereich zum Rheinlandligisten TuS Immendorf zieht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen