Karl Scheid im Interview „Wir müssen alle Kinder mitnehmen“ Alfons Benz 09.07.2026, 15:09 Uhr

i Karl Scheid (rechts) hat 2024 nach zwölf Jahren Amtszeit als Spielleiter im Fußballkreis Hunsrück/Mosel den Staffelstab an den Bopparder Michael Melzer weitergereicht. Im Fußball ist der Weilerer Scheid aber immer noch tätig als Verantwortlicher für die Schulfußball-AGs. Sascha Berkele

Auch im Fußballkreis Hunsrück/Mosel gibt es Mannschaftsschwund und Nachwuchssorgen. Um die Kinder in die Vereine zu bekommen, sind die Schul-AGs ein guter Einstieg. Karl Scheid ist verantwortlich im Kreis für das Projekt „Fußball macht Schule“.

Der Startschuss für die neue Saison 2026/27 ist gefallen – doch die Zahlen im Fußballkreis Hunsrück/Mosel spiegeln eine alarmierende Realität wider. Nur noch 66 Männermannschaften nehmen den Spielbetrieb auf. Das bedeutet nicht nur zwei Teams weniger als im Vorjahr, sondern einen historischen Tiefpunkt: Seit 2011 sind dem Kreis satte 34 Mannschaften weggebrochen – ein dramatischer Schwund von 34 Prozent innerhalb von 15 Jahren.







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