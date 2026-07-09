Auch im Fußballkreis Hunsrück/Mosel gibt es Mannschaftsschwund und Nachwuchssorgen. Um die Kinder in die Vereine zu bekommen, sind die Schul-AGs ein guter Einstieg. Karl Scheid ist verantwortlich im Kreis für das Projekt „Fußball macht Schule“.
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Der Startschuss für die neue Saison 2026/27 ist gefallen – doch die Zahlen im Fußballkreis Hunsrück/Mosel spiegeln eine alarmierende Realität wider. Nur noch 66 Männermannschaften nehmen den Spielbetrieb auf. Das bedeutet nicht nur zwei Teams weniger als im Vorjahr, sondern einen historischen Tiefpunkt: Seit 2011 sind dem Kreis satte 34 Mannschaften weggebrochen – ein dramatischer Schwund von 34 Prozent innerhalb von 15 Jahren.