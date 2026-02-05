Unterm Hallendach geht es rund Winterbacher freuen sich auf das Jubiläum 05.02.2026, 10:28 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Matthias Ott

Der Budenzauber geht in die nächste Runde: Dieses Mal zeigen die Nachwuchsfußballer beim SV Winterbach ihr Können.

Jubiläum feiert das beliebte Fußball-Hallenturnier des SV Winterbach am Wochenende in Bockenau. Bereits zum 25. Mal gehen Juniorenteams unter dem Hallendach auf Torejagd. 53 Mannschaften haben in fünf Altersklassen für den Budenzauber in der Bockenauer-Schweiz-Halle zugesagt.







