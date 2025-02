Hallenturnier in Bockenau Winterbacher begrüßen 43 Mannschaften 06.02.2025, 13:36 Uhr

i Rund geht es auch am Wochenende wieder in Bockenau beim Hallenturnier des SV Winterbach. Vor einem Jahr standen sich dort die E-Junioren des TSV Hargesheim (rote Trikots) und der JSG Ellerbachtal gegenüber. Castor Klaus neu. Klaus Castor

Die Zuschauer schauen von der Galerie oder der Bühne zu. Die Halle in Bockenau ist für ein Hallenfußballturnier ungewöhnlich und versprüht jede Menge Charme.

Der SV Winterbach veranstaltet am Wochenende wieder sein Fußball-Hallenturnier für Jugendmannschaften in Bockenau. Er richtet das Turnier im Gedenken an seinen in der Vorwoche verstorbenen Ehrenvorsitzenden Horst Wolf aus, der als langjähriger Jugendtrainer und Jugendleiter immer den Nachwuchs des Vereins im Blick hatte.

