Schieferland siegt bei Augst Wie ein 29:0 in der A-Jugend-Bezirksliga zustande kommt Michael Bongard 02.12.2025, 12:57 Uhr

Ein 29:0 in der A-Jugend-Bezirksliga Mitte sorgt für Aufsehen: Der Tabellendritte JFV Schieferland gewann in der Höhe gegen das gebeutelte Schlusslicht JSG Augst Neuhäusel.

Kein Druckfehler: In der A-Jugendfußball-Bezirksliga Mitte hat der Tabellendritte JFV Schieferland beim Schlusslicht JSG Augst Neuhäusel auf dem Kunstrasenplatz in Simmern im Westerwald mit sage und schreibe 29:0 (14:0) gewonnen.Die JSG Augst Neuhäusel hat seit Saisonbeginn aufgrund von Verletzungen große Personalprobleme.







