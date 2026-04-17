In den Jugendfußball-Regionalligen kommt es bei den A-Junioren zum Westerwaldderby zwischen den Sportfreunden Eisbachtal und der Spvgg EGC Wirges. Bei den B-Junioren hoffen Wirges und Wolfstein auf wichtige Punkte.
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In der A-Junioren-Regionalliga kommt es zum Westerwald-Derby zwischen Eisbachtal und Wirges. Beide Westerwälder B-Jugend Teams wollen im Abstiegskampf wichtige Punkte für den Klassenverbleib sammeln.A-Jugend, RegionalligaSportfreunde Eisbachtal – Spvgg EGC Wirges (Sonntag, 13.