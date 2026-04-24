Jugend-Regionalliga Westerwälder Trio gibt im Abstiegskampf nicht klein bei Marco Rosbach 24.04.2026, 13:40 Uhr

i Nach dem 5:0 im Derby bei den Spfr Eisbachtal (links Ilias Dahbi) haben Jan Friesen (rechts) und die Wirgeser A-Jugend das schwere Heimspiel gegen den Tabellendritten Homburg vor der Brust. Für Eisbachtal geht's zum JFG Schaumberg-Prims. Andreas Hergenhahn

In den Jugend-Regionalligen nähert sich die Saison ihrer heißen Phase. Für drei der vier Westerwälder Mannschaften geht es im Kampf gegen den Abstieg um jeden Punkt. Einzig die Eisbachtaler A-Jugend ist weit abgeschlagen.

Mit Gegnern aus dem oberen Tabellendrittel der Fußball-Regionalliga bekommen es die U19-Teams der Spvgg EGC Wirges und der Spfr Eisbachtal zu tun. Bei den B-Junioren geht es für den JFV Wolfstein und die EGC gegen große Namen.A-Jugend, RegionalligaSpvgg EGC Wirges – FC 08 Homburg (So.







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