Jugend-Regionalliga
Westerwälder Trio gibt im Abstiegskampf nicht klein bei
Nach dem 5:0 im Derby bei den Spfr Eisbachtal (links Ilias Dahbi) haben Jan Friesen (rechts) und die Wirgeser A-Jugend das schwe
Nach dem 5:0 im Derby bei den Spfr Eisbachtal (links Ilias Dahbi) haben Jan Friesen (rechts) und die Wirgeser A-Jugend das schwere Heimspiel gegen den Tabellendritten Homburg vor der Brust. Für Eisbachtal geht's zum JFG Schaumberg-Prims.
Andreas Hergenhahn

In den Jugend-Regionalligen nähert sich die Saison ihrer heißen Phase. Für drei der vier Westerwälder Mannschaften geht es im Kampf gegen den Abstieg um jeden Punkt. Einzig die Eisbachtaler A-Jugend ist weit abgeschlagen.

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Mit Gegnern aus dem oberen Tabellendrittel der Fußball-Regionalliga bekommen es die U19-Teams der Spvgg EGC Wirges und der Spfr Eisbachtal zu tun. Bei den B-Junioren geht es für den JFV Wolfstein und die EGC gegen große Namen.A-Jugend, RegionalligaSpvgg EGC Wirges – FC 08 Homburg (So.

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