Niederlagen vergessen machen Westerwälder Regionalligisten wittern ihre Chancen 30.10.2025, 14:17 Uhr

i Leonel Asfaha (vorne in Rot) gelang im vergangenen Heimspiel der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1. Am Ende unterlag die Eisbachtaler A-Jugend dem SV Viktoria Herxheim aber mit 1:6. Wird's in Gau-Odernheim besser? Andreas Hergenhahn

Wer kann die Niederlage aus der Vorwoche vergessen machen? Alle vier Teams streben Punkte an, die Aufgaben werden im Vergleich zur Vorwoche nicht überall leichter. Zweimal trifft dabei ein Wirgeser Nachwuchs auf ein Team des SV Eintracht Trier.

Alle vier Westerwälder Jugendfußball-Regionalligisten gingen am vergangenen Wochenende als Verlierer vom Platz. In dieser Woche wollen sie es besser machen. Besonders die B-Jugendteams haben dabei aber schwere Kontrahenten vor der Brust.A-JuniorenSV Eintracht Trier – Spvgg EGC Wirges (So.







