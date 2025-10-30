Wer kann die Niederlage aus der Vorwoche vergessen machen? Alle vier Teams streben Punkte an, die Aufgaben werden im Vergleich zur Vorwoche nicht überall leichter. Zweimal trifft dabei ein Wirgeser Nachwuchs auf ein Team des SV Eintracht Trier.
Lesezeit 2 Minuten
Alle vier Westerwälder Jugendfußball-Regionalligisten gingen am vergangenen Wochenende als Verlierer vom Platz. In dieser Woche wollen sie es besser machen. Besonders die B-Jugendteams haben dabei aber schwere Kontrahenten vor der Brust.A-JuniorenSV Eintracht Trier – Spvgg EGC Wirges (So.