Trotz 40-Meter-Tor und Führung Westerwälder Regionalligisten kassieren bittere Pleiten Marco Rosbach 27.10.2026, 10:00 Uhr

i Seine Mannschaft erwischte einen Start nach Maß, führte in Speyer mit 2:0, ging am Ende aber leer aus. Das sei nicht der Anspruch, betonte Eisbachtals C-Jugend-Trainer Philipp Franke. Andreas Hergenhahn

Das war nicht der Spieltag der Westerwälder Fußballtalente in der Regionalliga. Für ein 40-Meter-Tor waren sie zu haben, lagen auch in Führung, gingen am Ende aber leer aus. Das schmerzte sowohl Wolfstein als auch Eisbachtal.

Beide gingen sie in Führung, begegneten ihren Gegnern auf Augenhöhe, mussten aber hinterher geschlagen vom Feld gehen: Für die Jugendfußball-Regionalligisten aus dem Westerwald war es ein bitterer Spieltag. Musste sich die Wolfsteiner A-Jugend Eintracht Trier denkbar knapp geschlagen geben, gab die Eisbachtaler C-Jugend in Speyer eine 2:0-Führung aus der Hand.







Artikel teilen

Artikel teilen