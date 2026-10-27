Das war nicht der Spieltag der Westerwälder Fußballtalente in der Regionalliga. Für ein 40-Meter-Tor waren sie zu haben, lagen auch in Führung, gingen am Ende aber leer aus. Das schmerzte sowohl Wolfstein als auch Eisbachtal.
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Beide gingen sie in Führung, begegneten ihren Gegnern auf Augenhöhe, mussten aber hinterher geschlagen vom Feld gehen: Für die Jugendfußball-Regionalligisten aus dem Westerwald war es ein bitterer Spieltag. Musste sich die Wolfsteiner A-Jugend Eintracht Trier denkbar knapp geschlagen geben, gab die Eisbachtaler C-Jugend in Speyer eine 2:0-Führung aus der Hand.