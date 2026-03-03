Vier Spiele mit Westerwälder Beteiligung fanden am vergangenen Wochenende in den Jugend-Regionalligen statt. Alle vier Mannschaften mussten nach Abpfiff den Gegnern zu drei Punkten gratulieren. Dabei war mancherorts durchaus mehr drin.
Kein gutes Wochenende liegt hinter den Nachwuchs-Regionalliga-Fußballern aus dem Westerwald. Vier Niederlagen dämpften die Stimmung. Vor allem bei zwei Mannschaften, deren Trainer durchaus auch Chancen auf Punkte sahen.A-Jugend, RegionalligaSpvgg EGC Wirges - TSV Gau-Odernheim 1:3 (0:0).