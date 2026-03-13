Richtungsweisende Partien stehen für die A-Jugendlichen der EGC sowie der B-Jugend des JFV Wolfstein an. Zumindest geht es für die beiden gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib. Auch die anderen beiden Teams brauchen Punkte.
Für das Westerwälder Quartett steht in den Jugend-Regionalligen am Sonntag der vierte Rückrundenspieltag an. Dabei helfen nur Siege weiter.A-Jugend, RegionalligaFC Homburg – Spfr Eisbachtal (So., 12 Uhr). Der personelle Engpass bleibt weiterhin das große Thema beim ältesten „Eisbären“-Nachwuchs.