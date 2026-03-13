Nur Siege helfen weiter Westerwälder Regionalliga-Teams im Keller unter Druck Moritz Hannappel

Marco Rosbach 13.03.2026, 14:33 Uhr

Richtungsweisende Partien stehen für die A-Jugendlichen der EGC sowie der B-Jugend des JFV Wolfstein an. Zumindest geht es für die beiden gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib. Auch die anderen beiden Teams brauchen Punkte.

Für das Westerwälder Quartett steht in den Jugend-Regionalligen am Sonntag der vierte Rückrundenspieltag an. Dabei helfen nur Siege weiter.A-Jugend, RegionalligaFC Homburg – Spfr Eisbachtal (So., 12 Uhr). Der personelle Engpass bleibt weiterhin das große Thema beim ältesten „Eisbären“-Nachwuchs.







