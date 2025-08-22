Die Wirgeser B-Junioren empfangen den 1. FC Kaiserslautern II zu einem Kracher-Duell. Die Wolfsteiner B-Junioren wollen nach der langen Fahrt nach Homburg die ersten Punkte einfahren. Auch die Wäller A-Junioren wollen zeigen, was in ihnen steckt.

Der zweite Spieltag für die heimischen Teams in der Jugend-Regionalliga steht an. Die A-Junioren der Spvgg EGC Wirges müssen nach Gau-Odernheim, die Eisbachtaler reisen nach Ludwigshafen. Bei den B-Junioren muss der JFV Wolfstein nach Homburg, die EGC empfängt den 1. FC Kaiserslautern II.

A-Junioren, Regionalliga

TSV Gau-Odernheim – Spvgg EGC Wirges (Sonntag, 13 Uhr). Der TSV Gau-Odernheim spielte bereits unter der Woche bei Rot-Weiß Koblenz. Der Wirgeser Trainer Thomas Esch war vor Ort und beobachtete den kommenden Gegner. „Das ist ein Gegner, der sehr kompakt steht und sich auf die Umschaltsituationen fokussiert. Vorne haben sie sehr schnelle Leute. Sie sind sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Diese Zweikämpfe müssen wir annehmen und ebenfalls eine Grundaggressivität an den Tag legen. Wir brauchen die Bereitschaft, als Team zu arbeiten“, gibt Esch die Marschroute vor. „Unser Ziel ist es, in die Punkte zu kommen. Sei es dreifach oder einfach, wir müssen die Leistung abrufen, die in uns steckt“, erklärt der frühere EGC-Torjäger.

Ludwigshafener SC – Spfr Eisbachtal (Sonntag, 13 Uhr). „Aus den individuellen Fehlern im Spiel gegen Gonsenheim müssen wir unsere Lehren ziehen. Diese Themen wurden in der Videoanalyse klar aufgezeigt und im Training intensiv aufgearbeitet“, erklärt der Eisbachtaler Trainer Hussen Harmouch. „Mit Ludwigshafen treffen wir auf einen Gegner, der sehr aggressiv gegen den Ball arbeitet und in jedem Zweikampf alles investiert. Entscheidend wird sein, dass wir von Beginn an den Kampf annehmen, die nötigen Wege machen und in jeder Situation voll da sind“, weiß er, was seine Mannschaft in Ludwigshafen erwartet. Da beide Mannschaften das erste Spiel verloren haben, ist die Marschroute eindeutig: „Jeder will die ersten Punkte einfahren. Unser Ziel ist klar“, betont Harmouch.

B-Junioren, Regionalliga

Spvgg EGC Wirges – 1. FC Kaiserslautern II (Sonntag, 13 Uhr). „Im zweiten Spiel, unserem ersten Heimspiel der Saison, erwartet uns direkt ein Knaller. Die U16 des 1. FC Kaiserslautern hat das erste Spiel zu Hause gegen Rot-Weiß Koblenz klar mit 12:0 gewonnen“, weiß der Wirgeser Trainer Sascha Münz, was auf sein Team zukommt. „Uns erwartet eine von der Spielanlage auf Ballbesitz und Kurzpassspiel eingestellte, hoch veranlagte Mannschaft“, erklärt er. „Wir wollen über Kompaktheit und gute Zweikampfführung den Spielfluss stören und immer wieder Nadelstiche setzen. Hierbei hoffen wir natürlich auch auf Unterstützung von außen und freuen uns über zahlreiche Zuschauer“, blickt Münz zuversichtlich voraus.

FC 08 Homburg – JFV Wolfstein Ww/Sieg (Sonntag, 13 Uhr). „Wir wollen auf das erste Spiel gegen Speyer aufbauen. Wir haben gesehen, dass wir in dieser Liga konkurrenzfähig sind“, erklärt der Wolfstein-Trainer Dominik Neitzert. „Auch in Homburg kommt viel Neues auf uns zu. Das erste Auswärtsspiel der Saison und eine lange Fahrt. Wir fahren aber ambitioniert nach Homburg und wollen die ersten Punkte der Saison holen“, gibt er das Ziel vor.