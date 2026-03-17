Dass viel Lob des Gegners und der Fans nicht immer einen Sieg oder zumindest einen Punkt zur Folge hat, mussten die Westerwälder Jugend-Regionalligafußballer am Wochenende erfahren. Einzig die Wirgeser A-Jugend konnte einen wichtigen Sieg einfahren.
Lesezeit 4 Minuten
In den Jugend-Regionalligen konnte einzig die Wirgeser A-Jugend dreifach punkten. Die B-Jugend der EGC spielte remis, hätte aber durchaus mehr verdient gehabt – genau wie die A-Jugend der Eisbachtaler Sportfeunde. Keine Chance hatte die Wolfsteiner B-Jugend.