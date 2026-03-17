Jugend-Regionalliga Westerwälder erhalten viel Lob trotz verpasster Punkte Moritz Hannappel 17.03.2026, 13:48 Uhr

i Jakob Zimmermann (am Ball) und seine Mitspieler im B-Jugend-Regionalligateam des JFV Wolfstein haben es derzeit schwer. Am Wochenende setzte es eine 0:3-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten um den Nichtabstieg FC Rot-Weiss Koblenz (rote Trikots). Manfred Böhmer/balu

Dass viel Lob des Gegners und der Fans nicht immer einen Sieg oder zumindest einen Punkt zur Folge hat, mussten die Westerwälder Jugend-Regionalligafußballer am Wochenende erfahren. Einzig die Wirgeser A-Jugend konnte einen wichtigen Sieg einfahren.

In den Jugend-Regionalligen konnte einzig die Wirgeser A-Jugend dreifach punkten. Die B-Jugend der EGC spielte remis, hätte aber durchaus mehr verdient gehabt – genau wie die A-Jugend der Eisbachtaler Sportfeunde. Keine Chance hatte die Wolfsteiner B-Jugend.







Artikel teilen

Artikel teilen