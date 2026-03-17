Jugend-Regionalliga
Westerwälder erhalten viel Lob trotz verpasster Punkte
Jakob Zimmermann (am Ball) und seine Mitspieler im B-Jugend-Regionalligateam des JFV Wolfstein haben es derzeit schwer. Am Woche
Jakob Zimmermann (am Ball) und seine Mitspieler im B-Jugend-Regionalligateam des JFV Wolfstein haben es derzeit schwer. Am Wochenende setzte es eine 0:3-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten um den Nichtabstieg FC Rot-Weiss Koblenz (rote Trikots).
Manfred Böhmer/balu

Dass viel Lob des Gegners und der Fans nicht immer einen Sieg oder zumindest einen Punkt zur Folge hat, mussten die Westerwälder Jugend-Regionalligafußballer am Wochenende erfahren. Einzig die Wirgeser A-Jugend konnte einen wichtigen Sieg einfahren.

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In den Jugend-Regionalligen konnte einzig die Wirgeser A-Jugend dreifach punkten. Die B-Jugend der EGC spielte remis, hätte aber durchaus mehr verdient gehabt – genau wie die A-Jugend der Eisbachtaler Sportfeunde. Keine Chance hatte die Wolfsteiner B-Jugend.

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