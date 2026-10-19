Liedtke-Elf hat keine Chance Wehrloses Wolfstein überlässt Pirmasens den ersten Sieg Jona Heck 19.10.2026, 11:43 Uhr

i Wolfsteins A-Junioren (in Weiß) mussten sich in Pirmasens klar geschlagen geben. Manfred Böhmer/balu

Pirmasens feiert mit dem 5:0 gegen Wolfstein seinen ersten Sieg in der laufenden Saison der Regionalliga Südwest. Die Elf von Trainer Matthias Liedtke bekam über 90 Minuten keinen Zugriff auf die Partie.

Es sollten die erhofften Big Points im Duell mit einem direkten Abstiegskonkurrenten werden für die A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg. Auswärts beim bis dato sieglosen FK Pirmasens musste sich die Mannschaft von Trainer Matthias Liedtke aber klar und deutlich mit 0:5 (0:3) geschlagen geben.







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