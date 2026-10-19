Pirmasens feiert mit dem 5:0 gegen Wolfstein seinen ersten Sieg in der laufenden Saison der Regionalliga Südwest. Die Elf von Trainer Matthias Liedtke bekam über 90 Minuten keinen Zugriff auf die Partie.
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Es sollten die erhofften Big Points im Duell mit einem direkten Abstiegskonkurrenten werden für die A-Junioren des JFV Wolfstein Ww/Sieg. Auswärts beim bis dato sieglosen FK Pirmasens musste sich die Mannschaft von Trainer Matthias Liedtke aber klar und deutlich mit 0:5 (0:3) geschlagen geben.