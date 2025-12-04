Rücktritt nach sechs Monaten Warum Thomas Esch als Trainer in Wirges Geschichte ist Marco Rosbach 04.12.2025, 12:04 Uhr

i Thomas Esch gibt nicht mehr die Richtung vor beim A-Jugend-Regionalligisten Spvgg EGC Wirges. Trotz der positiven Ergebnisse in den drei letzten Spielen vor der Winterpause hielt der frühere Torjäger an seiner Entscheidung fest, die er schon im Oktober dem Verein mitgeteilt hatte, und beendete seine Tätigkeit. Marco Rosbach

Die Freude war groß, als im Sommer feststand, dass Thomas Esch zur Spvgg EGC Wirges zurückkehrt. Wo er früher als Torjäger auf dem Platz stand, wollte er nun als Trainer der U19 in der Regionalliga Akzente setzen. Es wurde ein kurzes Wiedersehen.

Die Saison in der Fußball-Regionalliga der A-Junioren war vergleichsweise jung, als Thomas Esch für sich den Entschluss fasste, das neue Kapitel in seiner Trainerlaufbahn vorzeitig wieder zu schließen. „Anfang Oktober habe ich den Verein informiert, dass für mich in der Winterpause Schluss ist“, sagt der ehemalige Torjäger, der erst im Sommer in neuer Funktion zur Spvgg EGC Wirges zurückgekehrt war.







