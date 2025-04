Den A-Junioren des JFV Vulkaneifel ist die große Überraschung gelungen: Vor 270 Zuschauern schaltete der Rheinlandliga-Dritte im Fußball-Rheinlandpokal den Regionalliga-Vierten Eintracht Trier aus, 3:2 gewann der JFV nach Elfmeterschießen, nach 90 Minuten hatte es 0:0 gestanden.

Im Halbfinale wartet der nächste Brocken auf Vulkaneifel, es geht am Mittwoch, 30. April, 19.30 Uhr wieder in Gillenfeld gegen die TuS Koblenz. Die TuS ist Achter in der Regionalliga, steht also schlechter da als Eintracht Trier, die Chance für den JFV aufs Endspiel ist also da. Das zweite Halbfinale bestreiten die JSG Trier-Land (Erster Bezirksliga West) gegen den FC Rot-Weiss Koblenz (Neunter Regionalliga).

Der Jubel war riesig in Gillenfeld, als der Einzug ins Halbfinale nach dem zehnten Elfmeter feststand, Torwart Sebastian Schmitt hielt den entscheidenden letzten Elfer und war dann der gefeierte Held. Fynn Kläs, Finn Schmitz und der Lutzerather Tim Schommers hatten zuvor für den JFV getroffen.