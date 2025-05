Für die COC-Teams war der abgelaufene Spieltag nicht der erfolgreichste in den überkreislichen Jugendfußallligen. Ein Team trat nicht an, zwei kassierten sehr hohe Niederlagen.

Die überkreislichen Jugendfußballer aus der Cochemer Region haben wieder die ganze Ergebnispalette zu bieten gehabt, aber es gab auch empfindlich hohe Niederlage. Gar nicht angetreten wegen Personalmangels sind die Bremmer B-Junioren in der Bezirksliga Mitte in ihrem Heimspiel, damit dürften die Punkte an Gast JSG Rheinhöhen gehen, die damit den ersten Abstiegsplatz verlassen werden, die Bremmer bleiben Fünfter.

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Vulkaneifel – SG 99 Andernach 0:0. Das Spitzenspiel im Verbandsoberhaus sahen 60 Zuschauer in Gillenfeld, sie bekamen keine Tore zu sehen. Das passte dem Spitzenreiter aus Andernach besser in den Kram, denn so konnte er seine sechs Punkte Vorsprung auf Vulkaneifel halten, der JFV hat als Dritter allerdings noch ein Spiel weniger – und zwar am Dienstag um 19.30 Uhr in Gillenfeld gegen den Vierten Bitburg. Zwischen Andernach und Vulkaneifel rangiert noch Trier-Tarforst mit zwei Punkten weniger als der Tabellenführer und einem Spiel weniger. Es dürfte also spannend bis zum Schluss bleiben im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg.

JFV Rhein-Hunsrück – JFV Hunsrückhöhe Morbach 2:0 (0:0). Ganz später und zugleich ganz wichtiger Sieg für die Rhein-Hunsrücker, die durch den Dreier einen Platz und einen Punkt über dem Strich bleiben. 29 Punkte hat der JFV nun gesammelt, Trier-Süd auf dem ersten Abstiegsrang hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Gegen den Achten Morbach trafen Louis Wilki in der 88. Minute und Ferdinand Sahm in der dritten Minute der Nachspielzeit.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Bremm – JSG Hunsrück-Mittelrhein 2:3 (0:1). Die Bremmer sind nach der Niederlage abgestiegen, der Vorletzte hat vier Spiele vor Schluss zwölf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang, auf dem der COC-Rivale JFV Schieferland steht. Der hat am Mittwoch um 19.30 Uhr in Kottenheim beim Viertletzten JSG Vulkaneifel Mendig die große Chance, sich von unten abzusetzen. Das gelang den Hunsrück-Mittelrheinern in den letzten drei Spielen mit sieben Punkten, die JSG ist jetzt Fünfter mit 28 Zählern. In Führung brachte die Gäste in Bremm Carlos Wein, ein Eigentor von Max Schmitt brachte Bremm den Ausgleich, bevor erneut Wein und Luca Müller auf 3:1 erhöhten. Laurin Grünewald gelang nur noch der Anschlusstreffer.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Vulkaneifel – SG 99 Andernach 0:7 (0:2). Deftige Klatsche in Gillenfeld für den JFV, der weiter den ersten Abstiegsrang belegt mit 14 Punkten (punktgleich mit dem JFV Rhein-Hunsrück), die Andernacher hingegen führen das Achterfeld der Platzierungsstaffel souverän an. Drei Spiele bleiben den Vulkaneifelern noch, die Klasse zu halten, besondere Bedeutung kommt natürlich der Partie am Samstag um 16 Uhr in Kirchberg beim JFV Rhein-Hunsrück zu.

JFV Hunsrückhöhe Morbach – JFV Rhein-Hunsrück 1:0 (1:0). Das Tor von Ruben Gräf nach 30 Minuten brachte den Morbachern letztlich vier Zähler Vorsprung auf den JFV, der nun am Samstag in Kirchberg die punktgleichen Vulkaneifeler zum vielleicht schon entscheidenden Duell im Abstiegskampf empfängt.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Schieferland – SGL Heimersheim 4:1 (3:0). Der Tabellenführer Schieferland erledigte seine Pflichtaufgabe gegen das Schlusslicht souverän und behauptet weiter die Spitze vor der JSG Hunsrück-Mittelrhein, die 6:5 bei Mülheim-Kärlich II gewann. Drei Zähler beträgt der Abstand, Schieferland hat aber ein Spiel weniger. Die Tore in Müllenbach erzielten Louis Weingart, Jonas Stein und Lennart Rodenkirch zur beruhigenden 3:0-Pausenführung, Damian Baun gelang später das 4:1.

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

SG Mülheim-Kärlich – JFV Schieferland 9:0 (5:0). Der JFV hatte bislang in der Liga und im Rheinlandpokal jeweils knapp verloren gegen den Vierten, nun aber gab es einen auf den Deckel für den Letzten der Meisterrunde. „Leider kamen wir überhaupt nicht gut in die Partie, die Jungs wirkten müde und teilweise lustlos, es kam überhaupt keine Gegenwehr“, sagt Schieferlands Coach Sascha Knoff, der gestand, so einen Auftritt lange nicht mehr gesehen zu haben, aber auch relativierte, da sechs Spieler gefehlt hatten.

C-Junioren Bezirksliga West

JSG Mont Royal Enkirch – JSG Bremm 3:3 (1:1). Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich Mont Royal und Bremm in Reil, der Fünfte und der Zweite teilten schließlich die Punkte. Dadurch sind die Bremmer nur noch einen Punkt vor dem Dritten Ehrang, vorne ist Schweich mit zwölf Zählern Vorsprung und nur noch vier Spielen praktisch Meister. Die Torfolge in Reil, wo die Gäste immer ausglichen: 1:0 Leo Dauns (35.), 1:1 Florian Witte (36.), 2:1 Dauns (51.), 2:2 Finn Van Heiden (54.), 3:2 Julian-Elias Deichmann (63.), 3:3 Petar Sapina (65.).

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Schieferland – Ahrweiler BC 0:1 (0:0). Eine Minute vor Schluss traf der Drittletzte in Kaisersesch zum Sieg, Schieferland konnte seinen 31 Punkten als Achter keinen hinzufügen. In der ersten Hälfte hielt Schieferlands Tim Wiesel einen Foulelfmeter der Gäste, die schließlich nach einer Ecke trafen. In der Nachspielzeit landete ein wuchtiger Kopfball der Gastgeber am Pfosten.

Eintracht Trier – JFV Rhein-Hunsrück 1:3 (0:0). Nach dem schwachen 0:3 im Nachholspiel beim Siebten Heimbach-Weis kam der JFV schnell wieder auf Touren, gewann beim Sechsten Eintracht Trier und festigte Platz drei. Eisbachtal (am Samstag um 11 Uhr JFV-Gast in Kastellaun) steht als Meister schon fest, genau wie die TuS Koblenz als Vizemeister. In Trier fielen alle Tore in der Schlussviertelstunde. Linus Kunz und Luca Vogt brachten den JFV 2:0 in Front, die Eintracht verkürzte auf 1:2, ehe Noah Lesniak in der Nachspielzeit den Deckel auf den 14. JFV-Sieg im 23. Spiel draufmachte.