Vulkaneifel bleibt in der Rheinlandliga an der Spitze

Ein Klub, in dem ein Verein aus dem Kreis Cochem-Zell Mitglied ist, steht an der Spitze der A-Junioren-Rheinlandliga: der JFV Vulkaneifel. Den Start nach dem Winter gewann sie 4:0.

Die besten Jugendfußballteams aus der Cochemer Region haben den ersten kompletten Spieltag nach der Winterpause hinter sich. Eines davon schickt sich an, in die Regionalliga aufzusteigen, auch wenn das noch ein weiter Weg ist.

A-Junioren-Rheinlandliga

JSG Kannenbäcker Land Höhr-Grenzhausen – JFV Vulkaneifel 0:4 (0:1). Der JFV, in dem auch COC-Klub SSG Lutzerather Höhe Mitglied ist, schickt sich weiter an, in die Regionalliga aufzusteigen. Mit 40 Punkten aus 16 Spielen steht das Team von Trainer Uwe Schüller (früher unter anderem Seniorentrainer in Ellscheid und Daun) weiter zwei Punkte vor der SG 99 Andernach (2:0 gegen Schweich), auch Trier-Tarforst (4:2 gegen Metternich) liegt mit 36 Punkten noch aussichtsreich im Meisterrennen. Die JFV-Tore beim Sieg in Höhr beim Tabelllen-13. erzielten Tim Schommers (2), Fynn Kläs und Finn Schmitz.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

Grafschafter JSG – JSG Bremm 8:1 (5:0). Deftige Klatsche für die Bremmer, die mit neun Punkten weiter auf dem vorletzten Platz stehen und acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer haben. Die Grafschafter lagen vorher nur sechs Punkte vor den Bremmern, die erst in der 70. Minute den Ehrentreffer zum 1:7 durch Luca Mertens erzielten. Überragend bei den Gastgebern: Ebrima Demba mit fünf Toren.

JFV Schieferland – FV Rübenach 8:5 (2:3). 13 Tore gab es für die 110 Zuschauer auf dem Hambucher Rasen zu sehen, das bessere Ende hatten die Gastgeber für sich und rückten mit 21 Punkten auf den vierten Platz vor, die Gäste haben ebenfalls 21 Zähler. Für Schieferland trafen im Hin-und-Her-Spiel Colin Hoffmann gleich viermal (unter anderem mit einem Hattrick vom 6:4 bis 8:4), Leon Gäb dreimal und ein Rübenacher per Eigentor. Schieferland drehte dabei das Ergebnis von 2:4 auf 8:4. „Meine Mannschaft hat sich in einen Rausch gespielt“, freute sich JFV-Coach Axel Darscheid.

JSG Cochem – JSG Untermosel 0:5 (0:2). Der Fünfte Cochem (21 Punkte) hatte wie alle anderen Teams zuvor keine großartige Chance gegen den Spitzenreiter, der alle 14 Partien bislang gewonnen hat und in großen Schritten Richtung Rheinlandliga marschiert. Silas Etzkorn ragte beim Tabellenführer mit einem Hattrick heraus, er hat bereits 24 Buden gemacht.

B-Junioren-Rheinlandliga, Platzierungsstaffel

JFV Vulkaneifel – JFV Rhein-Hunsrück 2:2 (1:2). Mit dem Remis in Gillenfeld hielten sich die Rhein-Hunsrücker die Gastgeber in der Tabelle weiter vom Leib, Vulkaneifel ist mit acht Punkten vierter von acht Teams, die Gäste mit zehn Zählern Dritter. Vier Mannschaften steigen ab, chancenlos sind wohl nur die beiden Schlusslichter Eisbachtal II und Oberwesterwald mit jeweils null Punkten. Vulkaneifel ging durch Paul Schweyen in Führung (10.), Anton Stemann glich nach 16 Minuten aus, Damian Grätz traf in der 32. Minute zum Halbzeitstand. Das letzte Wort hatte aber die Heimelf, die nach 67 Minuten durch Robin Streuke ausglich.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Remagen – JSG Mastershausen/Strimmig/Blankenrath/Peterswald 0:3 (0:1). Die Gäste haben nun bereits 23 Zähler gesammelt und sind punktgleich mit Bremm, die Moselaner stehen auf dem fünften Platz. Beim Drittletzten Remagen (sieben Punkte) dauerte es bis in die Nachspielzeit der ersten Hälfte, ehe Moritz Maßmann zum 1:0 traf. In der zweiten Hälfte baute Maximilian Spitzer per Elfmeter die Führung aus (57.), Maximilian Todoroki machte den Deckel drauf (71.).

JSG Bremm – JSG Vulkaneifel Kottenheim 2:0 (0:0). Die Bremmer überholten ihre Gäste durch den Sieg, mit 23 Punkten kletterten die Moselaner auf den fünften Rang, Kottenheim rutschte auf Platz acht ab. Leonard Scherrer (43.) und Laurin Grünewald (65.) ließen die Bremmer nach torloser erster Hälfte jubeln.

C-Junioren-Rheinlandliga, Meisterstaffel

JFV Schieferland – VfL Hamm 3:5 (2:3). Gegen das Top-Team der Liga (nun 25 Punkte) lieferte der Neunte Schieferland (neun Punkte) eine ganz starke und mutige Partie auf dem Kunstrasen in Müllenbach ab. JFV-Coach Sascha Knoff sagte: „Alle waren sich einig, dass das Spiel auch gut und gerne 5:5 hätte ausgehen können. Sehr schade, trotzdem war es eine super Moral und eine ordentliche Leistung von uns.“ Livian Altmann (1:0, 3.) und Philipp Groß (2:1, 18.) brachten Schieferland jeweils in Führung, dann zog Hamm auf 5:2 weg. Der JFV hatte viele gute Chancen danach, traf unter anderem einmal Latte und einmal Pfosten, das 3:5 erzielte schließlich Hennig Rössel per Elfmeter.

C-Junioren-Bezirksliga West

SV Mehring – JSG Bremm 0:3 (0:1). Drei Tore des Dritten beim Drittletzten und nun 33 Punkte: Die Bremmer bleiben zusammen mit den punktgleichen Ehrangern hinter dem Top-Team Schweich (15 Spiele, 14 Siege, 1 Remis). Noah Altenweg traf doppelt, er machte das 1:0 (6.) und das 3:0 (56.), das 2:0 erzielte Petar Sapina nach 45 Minuten.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Wittlicher Tal – JFV Schieferland 1:3 (0:1). In einem intensiven Duell setzte sich der Siebte Schieferland (jetzt 24 Punkte) beim Drei-Punkte-Schlusslicht durch. Die Gäste dominierten die erste Hälfte und gingen verdient in Führung, als Florian Speich einen Elfmeter sicherverwandelte. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich laut Schieferland-Coach Christoph Bober ein zerfahrenes Spiel. Wittlicher Tal kam durch einen sehenswerten Distanzschuss zum 1:1 (32.) und gestaltete die Partie wieder offen. Trotz einer fünfminütigen Strafe gegen Schieferland nutzten die Gäste ihre Chancen besser: Leon Mohr traf zur erneuten Führung in der Nachspielzeit, dann sahen die Gastgeber „Rot“, bevor Matthias Patschula mit dem 3:1 den Schlusspunkt setzte.