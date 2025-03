Der Angriff der JSG Nordpfälzer Bergland auf Platz drei der Fußball-Landesliga der B-Junioren wurde vorerst gestoppt. Beim FK Pirmasens II setzte es ein 0:4. Die U15 der JSG Nahe-Glan II bleibt mit einem 4:1 am Tabellenführer der Landesliga Westpfalz dran, während die JSG Rotenfels und Degenia Bad Kreuznach II in Rheinhessen sieglos blieben.

B-Junioren

JSG Nahe-Glan – JSG Zellertal 1:1 (1:1). Die Heimischen zeigten eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Spielen, und so war der neue Trainer Ihsan Ersoy sehr zufrieden mit Einstellung und Disziplin der Mannschaft. „Die spielerische Linie kommt dann schon noch rein. Schade, dass wir die vielen Chancen nicht besser genutzt haben, und dann kriegen wir ein unmögliches Gegentor in der Nachspielzeit“, haderte er. So stand trotz des sehenswerten Kopfballtreffers von Mohammad Sulaiman nur das Remis zu Buche.

FK Pirmasens II – JSG Nordpfälzer Bergland 4:0 (2:0). Gäste-Trainer Dirk Bundenthal bilanzierte: „Der FKP war die bessere Mannschaft. Wir hatten kurz vor der Pause eine hundertprozentige Chance, konnten sie aber nicht nutzen. Danach wurde ein klarer Elfmeter nicht gegeben. Im Endeffekt ein verdienter Sieg, aber definitiv ein Tor zu hoch ausgefallen.“

JSG SooNahe – JSG Heltersberg 0:5 (0:2). Als die Heimmannschaft ins Spiel fand, lag sie bereits mit 0:2 hinten. Beide Tore fielen in den ersten fünf Minuten. Danach berappelte sich das Team, kam auch nach der Pause verbessert auf den Platz zurück. „In dieser Phase haben wir Druck entfaltet, aber Heltersberg hat gleich mit seiner ersten Chance das dritte Tor gemacht. Danach gingen die Köpfe runter. Gegen Ende haben wir durchgewechselt. Insgesamt eine erschreckend schwache Leistung“, sagte SooNahe-Coach Jan Fries.

C-Junioren

JSG Rotenfels – SVW Mainz 1:4 (1:3). „Wir sind stolz auf unsere Mannschaft, denn sie hat von Anfang bis Ende mit Leidenschaft gekämpft und es dem Gegner schwer gemacht“, sagte JSG-Trainer Carsten Langensiepen. Er ergänzte: „Der Sieg der Gäste war verdient, da sie uns spielerisch einen Tick voraus waren und unsere kleinen individuellen Fehler bestraft haben.“ Das Tor zum 1:2 erzielte Mats Ernst.

JSG Ingelheim – TSV Degenia Bad Kreuznach II 5:0 (1:0). Die Gäste starteten gut in die Partie und vergaben mehrere gute Gelegenheiten. Mit zunehmender Spieldauer machte sich das Fehlen dreier Leistungsträger bemerkbar, die Trainer Cihan Ceylan an die Erste hatte abgeben müssen. „Ich habe die Jungs in der Kabine wieder aufgebaut und ausdrücklich gelobt. Unter den gegebenen Umständen haben sie es gut gemacht“, sagte er.

JSG Nahe-Glan II – TSG Kaiserslautern II 4:1 (2:1). „Die TSG hat uns in den ersten zehn Minuten Schwierigkeiten bereitet“, berichtete JSG-Coach Michael Rohr. Nach vier Minuten gingen die Gäste in Führung. Danach übernahm aber Zug um Zug das Heimteam das Geschehen, drängte die Gäste in die eigene Hälfte und siegte souverän. Louis Brun erwischte einen Sahnetag und schnürte in jeder Hälfte einen Doppelpack.