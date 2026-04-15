Richtig was los war in Nahbollenbach am Spielfeldrand. Und die B-Junioren der JSG Edelstein enttäuschten das Publikum nicht. Klasse trumpften auch die D-Junioren der JSG Hunsrücker Land auf.

Ein tolles Jugendfußballspiel lieferten sich die JSG Edelstein Idar-Oberstein und der TuS Heltersberg in der B-Junioren-Landesliga. Bemerkenswerte 150 Zuschauer sahen einen spannenden Schlagabtausch, der letztlich gerechterweise 3:3 endete.

Stark trumpften auch die D-Junioren der JSG Hunsrücker Land auf.