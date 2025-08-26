In der A-Jugendfußball-Regionalliga Südwest hat TuS Koblenz das Stadtderby gegen Rot-Weiss Koblenz unter Leitung von Schiedsrichter Niclas Berg und seinen Assistenten Dennis Venten und Marius Wölwer (alle Schiri-Gilde Hunsrück/Mosel) überzeugend mit 4:1 (2:0) gewonnen. Sieben Spieler aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis hätten mitwirken können, am Ende kamen aber nur vier zum Einsatz.

Bei der TuS fehlte der verletzte Sohrener Max Diel, dagegen standen der Ellerner Justus Henri Dämgen und der Pleizenhausener Enrico Geiß in der Startelf. Bei Rot-Weiss lief der Weilerer Luis Sept von Beginn an auf, der Niederkumbder Nick Wohlfahrt wurde kurz vor Schluss eingewechselt. Nicht zum Einsatz kamen die beiden Simmerner David David und Nico Liesenfeld. Die TuS dominierte von Beginn an und ging nach 15 Minuten durch Maximilian Buchheit in Führung. Für den 2:0-Pausenstand sorgte Louis Golombek in der 33. Minute. Als in der zweiten Hälfte erneut Buchheit auf 3:0 (58.) und in der 71. Minute Jacob Schluch auf 4:0 erhöhte, war die Partie entschieden. Für die rot-weißen Koblenzer traf nur Paul Ulrich fünf Minuten vor dem Ende zum 1:4-Endstand.