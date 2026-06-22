Dramatik am letzten Spieltag VfL Bad Ems jubelt nach einem Wechselbad der Gefühle Stefan Nink 22.06.2026, 06:41 Uhr

i Den Fußballer-Kreismeistertitel der D-Junioren sicherte sich das Team des VfL Bad Ems. Vorne von links: Daniil Prokhnich, Ajan Jashari, Jone Bandur. Hinten von links: Torschützenkönig Polat Basibüyük, Cinar Basibüyük, Hidayet Basibüyük, Trainer Patrick Orth, Azad Basibüyük, Omar Mahmoud, Ben Rippe, Lucas Paul, Senaid Binjaku, Ben Kerschsieper, Co-Trainer Dennis Kerschsieper. Helmut Hohl / Fußball-Kreis

Aus der Not eine Tugend machten die D-Junioren-Kicker des VfL Bad Ems: Nach dem Abgang ihres Keepers musste ein Nachfolger gefunden werden. Das Team rückte zusammen. Trotz dieses Dilemmas gab’s am Ende an der Lahn die Kreismeisterschaft zu feiern.

In den oberen drei Altersklassen arbeiten die Fußballer des VfL Bad Ems seit rund einem Jahr mit der TuS Nassovia Nassau eng zusammen. Die Bündelung der Kräfte der einstigen Rivalen an der unteren Lahn hat mit der Kreismeisterschaft der B-Jugend und dem starken Auftritt der C-Junioren, die in der Bezirksliga lange um den Titel mitmischte, bereits erste Früchte getragen.







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