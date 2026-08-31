Wolfstein holt ersten Punkt Verletzung wirft Eisbachtal vor der Pause aus der Bahn Marco Rosbach 31.08.2026, 19:00 Uhr

i Mecit Karagöz (links, hier im Zweikampf mit Matthias Patschula) gelang nach dem frühen Rückstand seiner Mannschaft der prompte Ausgleich. Am Ende musste sich Eisbachtals C-Jugend der TuS Koblenz aber mit 1:3 geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Es ging eng zu in den Spielen des JFV Wolfstein in der A-Jugend-Regionalliga und der Eisbachtaler C-Jugend. Doch nur für eines der beiden Westerwälder Teams gab es am Ende Zählbares. Das hatte Gründe.

Diesen Spieltag einzuordnen, fiel den Trainern der beiden Westerwälder Regionalliga-Mannschaften nicht leicht. Sowohl für die Wolfsteiner A-Jugend als auch für die Eisbachtaler C-Jugend war mehr drin. Nach Niederlagen gegen Gonsenheim (1:4) und in Ludwigshafen holte Neuling Wolfstein immerhin den ersten Punkt der noch jungen Saison, während Regionalliga-Rückkehrer Eisbachtal nach Siegen gegen Ludwigshafen (3:1) und in Trier (4:2) im Derby gegen ...







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