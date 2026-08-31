Wolfstein holt ersten Punkt
Verletzung wirft Eisbachtal vor der Pause aus der Bahn
Mecit Karagöz (links, hier im Zweikampf mit Matthias Patschula) gelang nach dem frühen Rückstand seiner Mannschaft der prompte A
Mecit Karagöz (links, hier im Zweikampf mit Matthias Patschula) gelang nach dem frühen Rückstand seiner Mannschaft der prompte Ausgleich. Am Ende musste sich Eisbachtals C-Jugend der TuS Koblenz aber mit 1:3 geschlagen geben.
Andreas Hergenhahn

Es ging eng zu in den Spielen des JFV Wolfstein in der A-Jugend-Regionalliga und der Eisbachtaler C-Jugend. Doch nur für eines der beiden Westerwälder Teams gab es am Ende Zählbares. Das hatte Gründe.

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Diesen Spieltag einzuordnen, fiel den Trainern der beiden Westerwälder Regionalliga-Mannschaften nicht leicht. Sowohl für die Wolfsteiner A-Jugend als auch für die Eisbachtaler C-Jugend war mehr drin. Nach Niederlagen gegen Gonsenheim (1:4) und in Ludwigshafen holte Neuling Wolfstein immerhin den ersten Punkt der noch jungen Saison, während Regionalliga-Rückkehrer Eisbachtal nach Siegen gegen Ludwigshafen (3:1) und in Trier (4:2) im Derby gegen ...
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