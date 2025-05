Beim spannenden Rennen um einen Platz über dem Strich ergatterten die C-Junioren der JSG Lahn gegen den Tabellenvierten JSG Rhein-Westerwald ebenso ein beachtliches Remis wie die Mühlbachtaler B-Junioren gegen den Rangzweiten VfL Hamm.

A-Junioren

JSG Spfr Westerwald – JSG Mühlbachtal 4:1 (3:0). Nach verteilter Anfangsphase verlor der Gast in Niederahr den Faden, nachdem er in Rückstand geraten war. Nach der Pause verlief die Begegung weitgehend ausgeglichen. Nach Foul an Moritz Lehner verkürzte Enes Candan mit etwas Glück im Nachschuss. Den Anschlusstreffer verpasste kurz darauf Sadat Hajrullahu, nachdem er einen Fehlpass abgefangen hatte, dann aber am Torwart scheiterte. „Fällt das 3:4 gefallen, wäre vielleicht sogar ein Unentschieden in Reichweite gewesen“, so Betreuer Klaus Hendlinger. Im Gegenzug machten dann die Westerwälder alles klar. Hendlingers Fazit: „Kompliment, unsere Mannschaft hat alles gegeben und musste wieder einige Ausfälle verletzungsbedingt verkraften. Zudem waren einige Spieler leider gar nicht erst bereit, unseren nur zwölfköpfigen Kader ergänzen.“ Torfolge: 1:0, 2:0 beide Robert Miermeister (18., 28.), 3:0 Maximilian Diel (40.), 3:1 Enes Candan (76.), 4:1 Jannick Entner (80.).

B-Junioren

JSG Mühlbachtal – VfL Hamm 2:2 (1:2). Nachdem die Gastgeber auf dem Singhöfer Rasen den besseren Start erwischt hatte, schockte sie der Tabellenzweite mit einem Doppelschlag. Doch die Jungs vom Blauen Ländchen bewiesen Moral und egalisierten. Danach blieb die unermüdlich von Luke Müller und Jamal Zin angetriebene JSG am Drücker. Der Siegtreffer gelang ihnen jedoch nicht. „Wir haben eine engagierte und begeisternde Leistung gebracht, die gegen den Favoriten einen Zähler einbrachte. Die Entwicklung der Mannschaft ist positiv, auch wenn sich das nicht immer an Ergebnissen oder Tabellenplätzen messen lässt“, so der zufriedene JSG-Trainer Patrik Klos. Torfolge: 0:1 Youness Allaoui (15.), 0:2 Jerome Adrian Büx (17.), 1:2, 2:2 beide Jaiden Dubsky (40., 68.).

VfL Oberbieber – JSG Lahn 4:3 (2:1). Unverdrossen kämpfte das Team aus Diez und Umgebung am Aubach trotz hohen Rückstands um den Ausgleich, am Ende lief dem Team von Frank Kummer und Daniel Wingender jedoch die Zeit davon. Torfolge: 1:0 (3.), 2:0 Eigentor (17.), 2:1 Jannis Krugel (23.), 3:1 (51.), 4:1 (62.), 4:2 Luis Amann (77., Elfmeter), 4:3 Mathias Vazquez Gill (80.).

JSG Birlenbach – Spvgg EGC Wirges II 6:3 (5:1). Nach komplett verschlafenem Start mit einem Gegentor durch einen alten Bekannten von der JSG Lahn nach wenigen Sekunden kam die JSG auf Touren. „Uns sind einige gute Kombinationen gelungen. Unsere Jungs haben sich diesen Sieg absolut verdient“, bilanzierte Co-Trainer Alexander Pauktscha die 80 Minuten im Eppenroder Hasel. Torfolge: 0:1 Manuel Alexan Stephan (1.), 1:1 Enes Aslan (13.), 2:1 Tayler Joshua Kachler (16.), 3:1 Leo Mäncher (28.), 4:1 Enes Aslan (32.), 5:1 Leo Mäncher (40.+4), 5:2 Manuel Alexan Stephan (61.), 5:3 Maximilian Rötter (71.), 6:3 Enes Aslan (80.).

C-Junioren

JSG Lahn – JSG Rhein-Westerwald 1:1 (1:1). Mit einer starken Leistung verdienten sich die Einheimischen den Zähler gegen den Tabellenvierten redlich. „Die Mannschaft zeigte, was in ihr steckt“, so Betreuer Matthias Löhn. Im zweiten Durchgang attestierte Löhn den Gästen am Lahnblick zwar eine Feldüberlegenheit. Gewonnen hätten indes fast die Lahn-Kombinierten, aber Silas Becher traf kurz vor dem Abpfiff von Schiedsrichter Thomas Feulner nur die Unterkante der Latte. Torfolge: 0:1 (2.), 1:1 Dominik Paul Becker (8.).

JSG Mühlbachtal – JFV Wolfstein II 2:1 (1:0). Den ersten Heimsieg der Saison feierte das Schlusslicht vom Blauen Ländchen auf dem Singhofener Rasen. „Unser Matchplan, defensiv kompakt zu stehen und Raum und Gegner zuzustellen, ging voll auf“, so JSG-Trainer Nico Haxel. Die frühe Führung spielte den Einheimischen dabei in die Karten. Nach einem „Angriff wie aus dem Lehrbuch“ (Haxel) fiel das 2:0. „Zum Glück waren zwei zweifelhafte Entscheidungen des Schiedsrichters am Ende nicht spielentscheidend“, so Haxel, der von einem verdienten Sieg seiner Jungs sprach. Mühlbachtals Jamal Zin wurde nach einer laut Haxel unübersichtlichen Szene mit Roter Karte des Feldes verwiesen (60.). Torfolge: 1:0 Luke Müller (1.), 2:0 Colin Fuhr (53.), 2:1 Fine Schmidt (56.).

JSG Neuwied – JSG Aar 5:4 (4:2). „Alles in allem hatten wir uns gegen den Tabellenzweiten keine großen Chance ausgerechnet. Im Laufe des Spiels erkannten wir aber Defensivschwächen bei den Neuwiedern und arbeiteten uns zunehmend in die Partie. Schlussendlich wäre eine Punkteteilung das gerechte Ergebnis gewesen. Es fehlte uns aber schlichtweg Glück bei den Abschlüssen“, bilanzierte JSG-Trainer Sebastian Maaßen das Torfestival in der Deichstadt. Torfolge: 1:0 Khalil Al Hasan (2.), 2:0 Machmut Alhuzami (4.), 2:1 Luca Thiels (15.), 2:2 Leon Fabrice Hennemann (27.), 3:2 Emre Aydin (31.), 4:2 Leo Wolf (33.), 4:3 Luca Thiels (49.), 5:3 Machmut Alhuzami (65.), 5:4 Oliver Brand (68.).

D-Junioren

VfL Hamm – JSG Aar 4:4 (3:2).Nach holprigem Start mit zwei schnellen Gegentreffern kam die JSG zwar auf Touren, sah aber kurz nach Wiederbeginn bei erneut zwei Toren Rückstand schon wie der verlierer aus. Den Gästen aus Hahnstätten und Umgebung gehörte letztlich die komplette Endphase der zweiten Hälfte. „Mit Willen und unbändigem Kampfgeist erspielten wir Chance um Chance und belohnten uns mit einem Punkt“, so Co-Trainer Benjamin Schulze. Torfolge: 1:0 Yusuf-Kaan Kalafat (5.), 2:0 Alan Cheikhi (6.), 2:1 Lio Noah Malinowski (13.), 3:1 Maximilian Oberländer (24., Freistoß), 3:2 Levi Trinker (25.), 4:2 Ruwen Schneider (35.), 4:3, 4:4 beide Levi Trinker (50., 52.).

JSG Rhein-Taunus – JFV Oberwesterwald 1:1 (0:0). Dem 2:0-Derbysieg bei der JSG Aar wollten die Jungs von Rhein und Taunus in Osterspai einen weiteren Dreier folgen lassen. Es roch auch bereits nach einem weiteren Erfolgserlebnis, ehe die Jungs vom Hohen Westerwald mit dem Gegentor zum 1:1 spät diesen Plan durchkreuzten. „Den noch ein wichtiger Punktgewinn, um uns weiter im Mittelfeld zu etablieren“, so JSG-Co-Trainer Sven Schneider. Torfolge: 1:0 Nio Weinand (39.), 1:1 Tom Galle (59.).