Mit einem Arbeitssieg in Pirmasens haben die A-Junioren des SC Idar-Oberstein ihre Tabellenführung behauptet. Nun stellen sie sich am Dienstag dem 1. FC Kaiserslautern im Verbandspokal-Halbfinale.
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Einen glücklichen 1:0-Auswärtssieg haben die A-Junioren des SC Idar-Oberstein beim FK Pirmasens II gelandet und damit ihre Tabellenführung in der Verbandsliga behauptet. Nun bereitet sich di Mannschaft von Trainer Stephan Holländer auf den Verbandspokal-Kracher am Dienstag im Hans-Dieter-Krieger-Stadion vor.