Dienstag Halbfinale im Haag U19 des SC Idar siegt und freut sich auf den 1. FCK Sascha Nicolay 19.04.2026, 10:40 Uhr

i Trainer Stephan Holländer (rechts) und sein Co-Coach Frank Vogt freuen sich über den 1:0-Sieg ihrer A-Junioren des SC Idar-Oberstein und das Verbandspokal-Halbfinale am Dienstag gegen den 1. FCK. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit einem Arbeitssieg in Pirmasens haben die A-Junioren des SC Idar-Oberstein ihre Tabellenführung behauptet. Nun stellen sie sich am Dienstag dem 1. FC Kaiserslautern im Verbandspokal-Halbfinale.

Einen glücklichen 1:0-Auswärtssieg haben die A-Junioren des SC Idar-Oberstein beim FK Pirmasens II gelandet und damit ihre Tabellenführung in der Verbandsliga behauptet. Nun bereitet sich di Mannschaft von Trainer Stephan Holländer auf den Verbandspokal-Kracher am Dienstag im Hans-Dieter-Krieger-Stadion vor.







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