U19 des SC Idar-Oberstein steuert auf Regionalliga-Kurs

Für die C-Junioren des SC Idar-Oberstein war der letzte Spieltag vor der Winterpause eine bittere Sache. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krins war überlegen, ließ aber alle ihre Chancen liegen – und verlor. Die A-Junioren siegten dafür hoch.
Lesezeit 2 Minuten
Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein haben auch die letzte Partie vor der Winterpause gewonnen und gehen als Tabellenführer der Verbandsliga in die Weihnachtsruhe. Anders erging es den C-Junioren des Vereins, die trotz einer Vielzahl von Chancen eine Heimniederlage einsteckten und als Tabellen-Fünftletzter auf einem potenziellen Abstiegsplatz überwintern.