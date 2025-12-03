U15 verliert unglücklich U19 des SC Idar-Oberstein steuert auf Regionalliga-Kurs Sascha Nicolay 03.12.2025, 11:17 Uhr

i 17 Treffer hat Jelle Lang (vorne) nach seinem Viererpack gegen Herxheim auf dem Konto. Der Kapitän der U19 des SC Idar-Oberstein führt damit die Torjägerliste der Verbandsliga an - so, wie seine Mannschaft die Tabelle. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Für die C-Junioren des SC Idar-Oberstein war der letzte Spieltag vor der Winterpause eine bittere Sache. Die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krins war überlegen, ließ aber alle ihre Chancen liegen – und verlor. Die A-Junioren siegten dafür hoch.

Die A-Junioren des SC Idar-Oberstein haben auch die letzte Partie vor der Winterpause gewonnen und gehen als Tabellenführer der Verbandsliga in die Weihnachtsruhe. Anders erging es den C-Junioren des Vereins, die trotz einer Vielzahl von Chancen eine Heimniederlage einsteckten und als Tabellen-Fünftletzter auf einem potenziellen Abstiegsplatz überwintern.







