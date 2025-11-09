U19 des SC Idar-Oberstein ist jetzt Spitzenreiter

Fabio Blum erwischte den perfekten Tag. Der Spielmacher der A-Junioren des SC Idar-Oberstein hatte beim 6:1-Heimsieg gegen die TuS Marienborn bei allen sechs Toren seine Füße im Spiel.
Lesezeit 1 Minute
Mit einem 6:1-Heimsieg gegen den Regionalliga-Absteiger TuS Marienborn haben die A-Junioren (U19) des SC Idar-Oberstein ihre perfekte Fußballwoche gekrönt. Die Mannschaft von Trainer Stephan Holländer hat nach dem tollen Sieg im Verbandspokal-Achtelfinale gegen Wormatia Worms sm Mittwoch nun auch die Tabellenführung in der Verbandsliga übernommen.