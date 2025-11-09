Fabio Blum überragt diesmal U19 des SC Idar-Oberstein ist jetzt Spitzenreiter 09.11.2025, 11:18 Uhr

i Wie Supermann immer nach vorne. Der SC Idar-Oberstein gestreifte Trikots war zu stark ür die TuS Marienborn und setzte sich mit einem 6:1 an die Tabellenspitze. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Fabio Blum erwischte den perfekten Tag. Der Spielmacher der A-Junioren des SC Idar-Oberstein hatte beim 6:1-Heimsieg gegen die TuS Marienborn bei allen sechs Toren seine Füße im Spiel.

Mit einem 6:1-Heimsieg gegen den Regionalliga-Absteiger TuS Marienborn haben die A-Junioren (U19) des SC Idar-Oberstein ihre perfekte Fußballwoche gekrönt. Die Mannschaft von Trainer Stephan Holländer hat nach dem tollen Sieg im Verbandspokal-Achtelfinale gegen Wormatia Worms sm Mittwoch nun auch die Tabellenführung in der Verbandsliga übernommen.







