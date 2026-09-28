Bittere 3:7-Pleite auswärts U19 des SC Idar erst auf Kurs, dann aber ohne Körner Sascha Nicolay 28.09.2026, 14:15 Uhr

i Symbolbild dpa

Das war eine herbe Enttäuschung, die die U19 des SC Idar-Oberstein da in der Regionalliga erlebt hat. Beim bis dahin punktgleichen Ludwigshafener SC setzte es ein 3:7.

Die A-Jugend des Idar-Oberstein hat in der Regionalliga beim Ludwigshafener SC eine Partie aus der Hand gegeben, die lange offen war. Die Schmuckstädter führten zur Pause mit 3:2, hielten auch nach dem Seitenwechsel zunächst dagegen und mussten in der Schlussphase doch noch eine deutliche 3:7-Niederlage beim bis daahin punktgleichen Gegner hinnehmen.







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