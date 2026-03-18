Die U17 des SC Idar-Oberstein steht vor einem Highlight bei der Futsal-DM, während sie in der Regionalliga nach einem 2:2 gegen das Schlusslicht Wirges weiter auf der Suche nach Erfolgen ist.
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In der Regionalliga läuft es für die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein gerade etwas holprig. Gegen Schlusslicht Spvgg EGC Wirges reichte es in letzter Sekunde gerade noch zu einem 2:2-Unentschieden. Da trifft es ich gut, dass das Team von Trainer Christian Schwinn am Wochenende noch einmal eine Freiluft-Pause einlegen kann und ein absolutes Highlight erleben darf.