Nach 2:2 in der Regionalliga U17 des SC Idar trifft bei Futsal-DM auf Fortuna Köln Sascha Nicolay 18.03.2026, 13:31 Uhr

i Ramon von Ondarza (rechts) behauptet den Ball. Mit seinem SC Idar-Oberstein reichte es in der U17-Regionalliga zu einem 2:2 gegen Wirges. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die U17 des SC Idar-Oberstein steht vor einem Highlight bei der Futsal-DM, während sie in der Regionalliga nach einem 2:2 gegen das Schlusslicht Wirges weiter auf der Suche nach Erfolgen ist.

In der Regionalliga läuft es für die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein gerade etwas holprig. Gegen Schlusslicht Spvgg EGC Wirges reichte es in letzter Sekunde gerade noch zu einem 2:2-Unentschieden. Da trifft es ich gut, dass das Team von Trainer Christian Schwinn am Wochenende noch einmal eine Freiluft-Pause einlegen kann und ein absolutes Highlight erleben darf.







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