Zwei Glanzleistungen – bei Eintracht Trier und dem 1. FC Saarbrücken II – haben den B-Junioren des SC Idar-Oberstein sechs Punkte in der Regionalliga gebracht. Der Abstieg ist kein Thema mehr, eher Rang fünf. Am Sonntag gastiert der Tabellenzweite.
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Mit zwei bärenstarken Auswärtsspielen haben die B-Junioren des SC Idar-Oberstein dafür gesorgt, dass auch in der kommenden Saison in der Altersklasse U17 Regionalliga-Fußball im Haag gespielt wird. Nacheinander bezwang die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn Eintracht Trier 3:0 (1:0) und den 1.