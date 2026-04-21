Siege gegen Trier und den FCS U17 des SC Idar setzt Sechs-Punkte-Ausrufezeichen Sascha Nicolay 21.04.2026, 12:18 Uhr

i Victory Omolade (links) gelang das erste von insgesamt sechs Toren für die Regionalliga-B-Junioren des SC Idar-Oberstein in zwei Auswärtsspielen. Die Partien in Trier und Saarbrücken brachten den SC-Jungs sechs Punkte. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Zwei Glanzleistungen – bei Eintracht Trier und dem 1. FC Saarbrücken II – haben den B-Junioren des SC Idar-Oberstein sechs Punkte in der Regionalliga gebracht. Der Abstieg ist kein Thema mehr, eher Rang fünf. Am Sonntag gastiert der Tabellenzweite.

Mit zwei bärenstarken Auswärtsspielen haben die B-Junioren des SC Idar-Oberstein dafür gesorgt, dass auch in der kommenden Saison in der Altersklasse U17 Regionalliga-Fußball im Haag gespielt wird. Nacheinander bezwang die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn Eintracht Trier 3:0 (1:0) und den 1.







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