Verbandspokal-Duell im Haag
U17 des SC Idar-Oberstein empfängt den FK Pirmasens
Symbolbild
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dpa

Ein spannendes Achtelfinale im B-Junioren-Verbandspokal wird am Dienstagabend im Haag angepfiffen. Der FK Pirmasens stellt sich beim SC Idar-Oberstein vor.

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Ein Jugendfußball-Leckerbissen steigt am Dienstagabend (19 Uhr) auf dem Kunstrasen im Haag am Hans-Dieter-Krieger-Stadion. Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein empfangen den FK Pirmasens im Verbandspokal. Beide Mannschaften sind in der Regionalliga zu Hause und in der Tabelle punktetechnisch gar nicht weit voneinander entfernt.
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