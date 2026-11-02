Verbandspokal-Duell im Haag U17 des SC Idar-Oberstein empfängt den FK Pirmasens Sascha Nicolay 02.11.2026, 12:50 Uhr

i Symbolbild dpa

Ein spannendes Achtelfinale im B-Junioren-Verbandspokal wird am Dienstagabend im Haag angepfiffen. Der FK Pirmasens stellt sich beim SC Idar-Oberstein vor.

Ein Jugendfußball-Leckerbissen steigt am Dienstagabend (19 Uhr) auf dem Kunstrasen im Haag am Hans-Dieter-Krieger-Stadion. Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein empfangen den FK Pirmasens im Verbandspokal. Beide Mannschaften sind in der Regionalliga zu Hause und in der Tabelle punktetechnisch gar nicht weit voneinander entfernt.







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