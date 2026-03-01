Finalsieg über Eintracht Trier U17 des SC Idar fährt zur Deutschen Meisterschaft Sascha Nicolay 01.03.2026, 11:11 Uhr

i Die U17 des SC Idar-Oberstein schnappte sich den Regional-Titel im Futsal und ährt nun zur Deutschen Meisterschaft. Viktor Komarow

Die B-Junioren des SC Idar-Oberstein haben sich mit einer großartigen Leistung die Krone bei der Futsal-Regionalmeisterschaft aufgesetzt. Im Finale gab es einen Sieg gegen Eintracht Trier. Nun darf das Team zur DM nach Duisburg

. Riesenerfolg für die B-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein. Bei der Regionalmeisterschaft Südwest im Futsal setzte sich das Team von Trainer Christian Schwinn die Krone auf, sicherte sich nach Kreismeisterschaft sowie Südwestmeisterschaft den dritten Hallentitel und darf nun am 22.







