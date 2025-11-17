U15 des SC Idar zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor

Die C-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein haben in der Verbandsliga in den vergangenen Wochen eindeutig an Stabilität gewonnen. Das torlose Remis in Herxheim ist ein Beleg dafür.

Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben die C-Junioren des SC Idar-Oberstein im Verbansliga-Auswärtsspiel in der Südpfalz gepunktet. Beim Tabellenfünften SV Herxheim gab es ein leistungsgerechtes 0:0-Unentschiedn.

Wie erwartet starteten die Herxheimer hellwach, und so ließ der erste Schuss auf das Tor der Rot-Weißen nicht lange auf sich warten, verfehlte jedoch knapp das Ziel (4.