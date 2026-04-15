Top Leistung gegen TSV Schott U15 des SC Idar schrammt am Pokalfinale vorbei Sascha Nicolay 15.04.2026, 12:41 Uhr

i SC-Trainer Wolfgang Krins erklär seine taktischen Vorstellungen. Im Halbfinale des Verbandspokals hörten seine Jungs gut zu und lieferten Regionalligist TSV Schott Mainz einen großartigen Fight. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Eine hervorragende Leistung boten die C-Junioren des SC Idar-Oberstein im Verbandspokal-Halbfinale gegen den klassenhöheren TSV Schott Mainz. Letztlich reichte es aber knapp nicht für den Einzug ins Endspiel.

Die C-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein haben Regionalligist TSV Schott Mainz ein spannendes, enges Verbandspokal-Halbfinale „im Haag“ geliefert, sind aber am Einzug ins Endspiel vorbeigeschrammt. 1:0 gewann der klassenhöhere Gast durch einen Treffer in der zweiten Halbzeit.







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