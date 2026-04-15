Eine hervorragende Leistung boten die C-Junioren des SC Idar-Oberstein im Verbandspokal-Halbfinale gegen den klassenhöheren TSV Schott Mainz. Letztlich reichte es aber knapp nicht für den Einzug ins Endspiel.
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Die C-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein haben Regionalligist TSV Schott Mainz ein spannendes, enges Verbandspokal-Halbfinale „im Haag“ geliefert, sind aber am Einzug ins Endspiel vorbeigeschrammt. 1:0 gewann der klassenhöhere Gast durch einen Treffer in der zweiten Halbzeit.