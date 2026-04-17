Saisonendspurt für U17 TuS-Trainer Yankey warnt vor spielstarken Wieseckern Tim Hammer 17.04.2026, 14:40 Uhr

i Gegen Ulm (1:4) war für die U17 der TuS Koblenz (blaue Trikots) am vergangenen Wochenende nichts zu holen. Mark Dieler

In der DFB-Nachwuchsliga geht es für die U17 der TuS Koblenz in den Saisonendspurt. Für Trainer Jeffrey Yankey ist der kommende Gegner, die TSG Wieseck, sogar der spielstärkste der Liga.

Die U17 der TuS Koblenz befindet sich auf den Zielgeraden der Saison in der DFB-Nachwuchsliga, an deren Ende sich die Wege von Trainer und Mannschaft trennen werden. „Die Jungs wissen natürlich, dass wir nur noch gut anderthalb Monate zusammen haben, trotzdem bewusst ist das sicher den wenigsten.







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