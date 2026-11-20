Die A-Junioren des JFV Schieferland war Endstation im Rheinlandpokal in Laubach gegen die TuS Koblenz, die B-Jugend der JSG Mont Royal Bremm stürmte dagegen in Reil ins Achtelfinale.
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Die vierte Runde im A-Jugend-Rheinlandpokal hat für die Nachwuchsfußballer des JFV Schieferland einen Höhepunkt parat gehabt: Die Mannschaft von Mike Hammes, die in der Rheinlandliga auf dem 17. Tabellenplatz die Saison beendete, traf in Laubach auf den Tabellendritten der Regionalliga, die TuS Koblenz.