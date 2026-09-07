Remis am Lahnblick TuS KK und JSG Rhein-Taunus feiern klare Derbysiege Stefan Nink 07.09.2026, 10:50 Uhr

i Louis Maron (Nummer 11) hat aufgepasst und bringt hier die JSG Rhein-Taunus beim Kreisderby in Osterspai gegen den TuS Nassau früh in Führung. Am Ende stand ein halbes Dutzend Tore für die Einheimischen zubuche. Andreas Hergenhahn

Am 4. Spieltag der Fußball-Bezirksliga haben die B-Junioren der JSG Bad Ems-Nassau mit einem weiteren Kantersieg ihren Platz an der Sonne verteidigt. Bei klaren Derbysiegen begeisterten die D-Junioren des TuS KK und der JSG Rhein-Taunus ihre Fans.

Gebrauchter Tag für die C-Jugend-Kicker der JSG Rhein-Taunus, die im Duell der ungeschlagenen Teams vom SSV Heimbach-Weis eine 2:9-Abreibung kassierten und ebenso unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind wie die B-Junioren von RW Lahnstein. Die Jungs von der Flussmündung mussten abermals erfahren, dass die Bezirksliga doch wohl eine Nummer zu groß für sie ist.







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