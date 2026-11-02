Wie eng Enttäuschung und Freude beieinanderliegen können, erfuhren die D-Jugend-Kicker der JSG Lahn binnen drei Tagen bei Gastspielen im Westerwald. Der TuS KK verpasste in Koblenz bei Rot-Weiß einen Punktgewinn nur um Haaresbreite.
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So langsam biegen die in den überkreislichen Meldeligen vertretenen heimischen Nachwuchsfußballer auf die Zielgeraden der ersten Phase der Saison ein. Hochrücken, Bleiben oder Runtergehen? Jugendleiter, Trainer und Betreuer machen sich allmählich Gedanken über die Meldung fürs kommende Frühjahr.