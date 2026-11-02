3:4 bei RW Koblenz II TuS KK muss am Oberwerth erst spät klein beigeben Stefan Nink 02.11.2026, 12:56 Uhr

i Carlo Wöll (dunkles Trikot) verpasste mit den Buben des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach bei der Reserve von Rot-Weiß Koblenz einen Punktgewinn nur denkbar knapp. Andreas Hergenhahn/Archiv. Andreas Hergenhahn

Wie eng Enttäuschung und Freude beieinanderliegen können, erfuhren die D-Jugend-Kicker der JSG Lahn binnen drei Tagen bei Gastspielen im Westerwald. Der TuS KK verpasste in Koblenz bei Rot-Weiß einen Punktgewinn nur um Haaresbreite.

So langsam biegen die in den überkreislichen Meldeligen vertretenen heimischen Nachwuchsfußballer auf die Zielgeraden der ersten Phase der Saison ein. Hochrücken, Bleiben oder Runtergehen? Jugendleiter, Trainer und Betreuer machen sich allmählich Gedanken über die Meldung fürs kommende Frühjahr.







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