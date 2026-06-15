2:5-Niederlage im Finale 
TuS Issel ist für Bad Neuenahr-Juniorinnen zu stark
Der TuS Issel gewann den Rheinlandpokal der B-Juniorinnen.
Der TuS Issel gewann den Rheinlandpokal der B-Juniorinnen.
Jörg Niebergall

Im Fußballfinale der B-Juniorinnen triumphierte der TuS Issel mit 5:2. Thalida Olayo glänzte mit einem Dreierpack. Überraschungen und spannende Momente prägten das Turnier.

Lesezeit 1 Minute
Im Finale der B-Juniorinnen setzte sich die Mannschaft des TuS Issel gegen die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr mit 5:2 (1:0) durch. Das 1:0 für den TuS erzielte in der 25. Minute Thalida Olayo. Nach 40 Minuten ging es in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederbeginn legte Issel nach und erzielte das 2:0 durch Lea Sophie Hollmann (41.

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport