2:5-Niederlage im Finale TuS Issel ist für Bad Neuenahr-Juniorinnen zu stark 15.06.2026, 12:10 Uhr

i Der TuS Issel gewann den Rheinlandpokal der B-Juniorinnen. Jörg Niebergall

Im Fußballfinale der B-Juniorinnen triumphierte der TuS Issel mit 5:2. Thalida Olayo glänzte mit einem Dreierpack. Überraschungen und spannende Momente prägten das Turnier.

Im Finale der B-Juniorinnen setzte sich die Mannschaft des TuS Issel gegen die U 17 des SC 13 Bad Neuenahr mit 5:2 (1:0) durch. Das 1:0 für den TuS erzielte in der 25. Minute Thalida Olayo. Nach 40 Minuten ging es in die Halbzeitpause. Kurz nach Wiederbeginn legte Issel nach und erzielte das 2:0 durch Lea Sophie Hollmann (41.







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