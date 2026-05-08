Alle Altersklassen besetzt
TuS Hackenheim zündet die nächste Jugend-Stufe
Freuen sich auf die Zusammenarbeit beim TuS Hackenheim: Jugend-Koordinator Benjamin Rubröder (von links), der zukünftige B-Junio
Freuen sich auf die Zusammenarbeit beim TuS Hackenheim: Jugend-Koordinator Benjamin Rubröder (von links), der zukünftige B-Junioren-Trainer Wesley Lima Cavalcanti und Klaus Rehbein, der Sportliche Leiter.
TuS Hackenheim/Rehbein

Der TuS Hackenheim hat sich in der Männer-Landesliga etabliert. Seit einigen Jahren wird zudem die Jugendarbeit forciert. Zur neuen Runde ist nun ein Meilenstein erreicht, alle Altersklassen werden eigenständig besetzt.

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Zur neuen Saison ist der TuS Hackenheim einer von nur wenigen Fußballvereinen in der Region, der sämtliche Jugend-Altersklassen eigenständig besetzt hat. „Ein Kind kann bei uns von den Bambini bis zu den A-Junioren seine gesamte Jugendzeit verbringen und dank unserer hohen Durchlässigkeit anschließend auch ambitioniert in der Landesliga der Männer spielen.

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