Der TuS Hackenheim hat sich in der Männer-Landesliga etabliert. Seit einigen Jahren wird zudem die Jugendarbeit forciert. Zur neuen Runde ist nun ein Meilenstein erreicht, alle Altersklassen werden eigenständig besetzt.
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Zur neuen Saison ist der TuS Hackenheim einer von nur wenigen Fußballvereinen in der Region, der sämtliche Jugend-Altersklassen eigenständig besetzt hat. „Ein Kind kann bei uns von den Bambini bis zu den A-Junioren seine gesamte Jugendzeit verbringen und dank unserer hohen Durchlässigkeit anschließend auch ambitioniert in der Landesliga der Männer spielen.