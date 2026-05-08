Alle Altersklassen besetzt TuS Hackenheim zündet die nächste Jugend-Stufe Olaf Paare 08.05.2026, 12:23 Uhr

i Freuen sich auf die Zusammenarbeit beim TuS Hackenheim: Jugend-Koordinator Benjamin Rubröder (von links), der zukünftige B-Junioren-Trainer Wesley Lima Cavalcanti und Klaus Rehbein, der Sportliche Leiter. TuS Hackenheim/Rehbein

Der TuS Hackenheim hat sich in der Männer-Landesliga etabliert. Seit einigen Jahren wird zudem die Jugendarbeit forciert. Zur neuen Runde ist nun ein Meilenstein erreicht, alle Altersklassen werden eigenständig besetzt.

Zur neuen Saison ist der TuS Hackenheim einer von nur wenigen Fußballvereinen in der Region, der sämtliche Jugend-Altersklassen eigenständig besetzt hat. „Ein Kind kann bei uns von den Bambini bis zu den A-Junioren seine gesamte Jugendzeit verbringen und dank unserer hohen Durchlässigkeit anschließend auch ambitioniert in der Landesliga der Männer spielen.







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