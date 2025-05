Die Siegesserie der U19 der JSG SooNahe in der Fußball-Landesliga der A-Junioren hält an. Auch der Tabellenvierte von der JSG Hoppstädten-Weiersbach trat mit fünf Toren im Gepäck die Heimreise an. Bei den B-Junioren gab es zwei Spielabbrüche. In der Westpfalz-Staffel der C-Junioren kann die JSG Nahe-Glan II nach dem 3:0-Auswärtssieg gegen den FK Pirmasens II die Meistergetränke schon mal kaltstellen.

A-Junioren

JSG SooNahe – JSG Hoppstädten-Weiersbach 5:2 (1:1). Nach einer guten Trainingswoche taten sich die Heimischen vor der Pause schwer, ins Spiel zu finden, und gingen mit einem glücklichen 1:1 in die Kabine. Von den guten Vorsätzen zur zweiten Hälfte war eine Viertelstunde lang nichts zu sehen. Im Gegenteil, der Gast führte 2:1. „Danach gab es eine Szene, in der ein gegnerischer Spieler den Ball ins leere Tor schieben konnte und Gianluca Marcaccini das Leder noch von der Linie kratzte. Das war so ein Momentum, das die Wende im Spiel brachte“, analysierte SooNahe-Coach Kim Fuhr. Michel Hahn, der bereits vor der Pause getroffen hatte, markierte schnell den Ausgleich und ließ zwei weitere Tore folgen. Zudem brachte Fuhr frischen Wind von der Bank. Hahn krönte abschließend seine Leistung mit dem fünften Treffer.

B-Junioren

JFV Bruchmühlbach-Miesau – JSG Nahe-Glan 2:0 (1:0). Die JSG Nahe-Glan und Trainer Ihsan Ersoy, der erst in der Winterpause eingestiegen war, haben sich einvernehmlich getrennt. Für das Spiel beim JFV übernahm Jugendleiter Andreas Nitsch. „Schade, wir haben kompakt gestanden, und die drei eingesetzten C-Junioren haben sehr gut gespielt. Leider haben wir uns nach einer Reihe individueller Fehler noch vor der Pause das 0:1 gefangen“, sagte er. Im zweiten Durchgang stellte Nitsch auf Dreierkette um und warf alles nach vorne. Nach einem aus seiner Sicht zweifelhaften Foulelfmeter fiel das 0:2, womit das Spiel entschieden war.

JSG Nahe-Glan – JSG Edelstein IO abgebrochen. Schiedsrichter Edmund Köhl unterbrach das Spiel zunächst wegen eines heftigen Gewitters. Nachdem sich die Verhältnisse nach einer halben Stunde nicht verbessert hatten, brach er die Partie ab.

JSG Birkenfeld – JSG Nordpfälzer Bergland abgebrochen. Auch in Weiersbach gab es eine Unterbrechung wegen eines Gewitters. Dort konnte aber weitergespielt werden. In der 60. Minute schlug ein Gästespieler nach einem Foul mit dem Kopf gegen eine Metallstange am Zaun, erlitt eine Platzwunde und verschluckte seine Zunge. Er wurde vom Krankenwagen in ein Idar-Obersteiner Krankenhaus gebracht. Das Spiel wurde beim Stand von 1:3 abgebrochen. Die Tore für die Nordpfälzer hatten Andrii Kyrychuk (2) und Kairyn Klein erzielt. „Die Birkenfelder wollen auf die Punkte verzichten. Mal sehen, was der Klassenleiter daraus macht“, sagte Gästetrainer Dirk Bundenthal.

C-Junioren

TSV Degenia Bad Kreuznach II – JSG Rotenfels 4:2 (2:2). „Ein sehr gutes Landesligaspiel, in dem es ständig hin und her ging. Gegen Ende haben unsere Unterschiedsspieler die Entscheidung herbeigeführt“, sagte Degenia-Trainer Cihan Ceylan, der Spieler aus dem Verbandsliga-Team einsetzte. Das sah auch Gästetrainer Carsten Langensiepen so, der aber relativierte: „Wir hatten uns sehr auf das Derby gefreut und haben toll dagegengehalten. Vor der Pause habe ich uns spielerisch besser gesehen. Aus meiner Sicht war einer der beiden Foulelfmeter äußerst fragwürdig.“ Die Degenia-Torschützen waren Ali Alnagres, Gabriel Jung, Oliver Dawidziak und Yigit Ünsür. Für die Gäste netzten Jakob Peter Klem und Mats Ernst.

TV Mainz 1817 – JSG Rotenfels 3:0 (0:0). „Ein hektisches, wildes Spiel. Kaum Passspiel, kaum guter Fußball“, analysierte JSG-Trainer Langensiepen, betonte aber: „Wir waren läuferisch ebenbürtig und sind in die Zweikämpfe gegangen. Das 0:0 zur Pause geht in Ordnung.“ Erst mit den Spielerwechseln in der zweiten Hälfte ging die Ordnung etwas verloren.

TSG Pfeddersheim – TSV Degenia Bad Kreuznach II 6:0 (3:0). „Wir sind mit derselben Mannschaft wie gegen die JSG Rotenfels angetreten, aber gegen diesen Gegner konnten unsere C1-Spieler, die bis zum Saisonende bei uns bleiben werden, keinen Unterschied machen“, erklärte Gästecoach Ceylan.

JSG Rotenfels – TSG Pfeddersheim 1:11 (1:3). Nach einem Mammutprogramm (drei Spiele in fünf Tagen) boten die Rotenfelser dem Tabellenführer vor allem vor der Pause ein Spiel auf Augenhöhe und hielten das Ergebnis zunächst im Rahmen. „Nach der Pause haben wir allen Spielern Einsatzzeiten gegeben, der Spielfluss ging dadurch verloren, und da der Gegner seine starken Spieler auf dem Feld ließ, wurde es bei allem Kampf und Einsatz deutlich. Aufgegeben haben wir aber nie“, betonte Langensiepen. „Gegen eine solche Mannschaft kommt ein solches Ergebnis einmal vor, aber es war richtig, den Weg in die Landesliga zu gehen“, zog er ein vorzeitiges Saisonfazit.

FK Pirmasens II – JSG Nahe-Glan II 0:3 (0:0). Aus der Unterstützung durch den heftigen Rückenwind konnten die Gäste in Hälfte eins keinen Vorteil schöpfen. „Tatsächlich haben wir uns nach der Pause gegen die Luft wesentlich leichter getan, klarer nach vorne gespielt und hatten wesentlich mehr Möglichkeiten als die drei, die zu Toren geführt haben“, resümierte JSG-Trainer Michael Rohr. Goalgetter Louis Brun schnürte einen Doppelpack, zum 0:2 traf ein FKP-Akteur ins eigene Netz.