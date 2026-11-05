Pokal-Aus der U19 des SC Idar Trotz Unsportlichkeit siegt TSV Schott Mainz verdient Sascha Nicolay 05.11.2026, 12:57 Uhr

i Christian Schwinn ärgerte sich zu Recht über „Mätzchen“ des TSV Schott Mainz und kassierte bei der Pokal-Niederlage seiner U19-Junioren die Gelbe Karte. Stefan Ding

Alles andere als die feine englische Art war es, wie der Linienrichter des TSV Schott Mainz beim Sieg seiner Mannschaft im A-Junioren-Verbandspokal beim SC Idar-Oberstein agierte. Gleichwohl siegten die Mainzer verdient mit 3:1.

Die Verbandspokal-Reise der A-Junioren-Fußballer des SC Idar-Oberstein hat schon im Achtelfinale ein Ende gefunden. Im Hans-Dieter-Krieger-Stadion setzte es gegen Regionalliga-Konkurrent TSV Schott Mainz eine 1:3-Niederlage für die Mannschaft von Trainer Christian Schwinn, die zur Pause noch 1:0 in Führung lag.







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