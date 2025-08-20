Unbekümmerten Fußball frei von fast allen taktischen Zwängen wurde den Zuschauern beim Jugendturnier des SC Birlenbach auf der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten geboten.

Zwei Tage voller Kinder- und Jugendfußball wurden unter der Regie des SC Birlenbach auf der Zentralen Sportanlage in Hahnstätten geboten und die Resonanz war abermals überragend: 59 Mannschaften mit rund 550 Kindern sorgten insgesamt für 14 Stunden spannenden Fußballsport. Bei idealen Bedingungen – sonnig, aber nicht zu heiß, zwei bestens präparierte Plätze und viele engagierte Helfer – erlebten die Zuschauer dabei Fußball pur.

TuS KK fordert RW Koblenz im Finale alles ab

Am Samstag eröffneten traditionell die F-Jugendteams das Turnier und boten in zwei Gruppen viele Spiele mit zahlreichen Toren. Anschließend zeigten die E-Jugendlichen ihr Können: Während RW Koblenz zunächst souverän durchs Feld marschierte, verlangte der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach dem späteren Sieger im Finale alles ab. Die JSG Birlenbach sicherte sich zudem den starken dritten Platz, während die U9 der Eisbachtaler sich gegen fast zwei Jahre ältere Konkurrenz super präsentierte, die U11 aus Nentershausen mischte hingegen im Feld der D-Junioren munter mit.

Der Sonntag brachte erstmals die Ausweitung auf drei Spielfelder bei der D-Jugend, was allen Teams längere Spielzeiten ermöglichte. Zur Mittagszeit traten zusätzlich Bambini an, die mit großem Einsatz für Begeisterung bei den zahlreichen Zuschauern sorgten. Auch das Verhalten von Eltern, Trainern und jungen Spielern trug insgesamt zu einer besonders fairen und familiären Atmosphäre bei. Im abschließenden Endspiel setzte sich bei den D-Jugend der ambitionierte Nachwuchs des Oberligisten Eisbachtaler Sportfreunde knapp mit 2:1 gegen den FC 09 Speyer durch.

Turnier als rundum gelungener Auftakt in die neue Saison

Das Turnierwochenende in Hahnstätten bildete so zu einen rundum gelungenen Auftakt in die neue Saison. „Die Mischung aus sportlichem Ehrgeiz und fairem Sportsgeist macht schon jetzt Lust auf die nächste Auflage im kommenden Jahr“, war Organisator Moritz Detrois zwar hinterher reichlich geschlaucht, aber auch restlos zufrieden mit dem Ablauf des größten Jugendturniers der Region.