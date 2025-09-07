Mit unterschiedlichen Aufgaben hatten es die beiden Jugend-Verbandsligisten aus dem Kreis Bad Kreuznach zu tun. Und unterschiedlich fielen dann auch die Ergebnisse aus.

Ihren zweiten Sieg in Folge feierten die C-Junioren-Fußballer der JSG Nahe-Glan, und der fiel mit 8:1 deutlich aus. Das D-Junioren-Team des TSV Degenia Bad Kreuznach wartet dagegen noch auf den ersten Dreier in dieser Saison.

C-Junioren, SV Morlautern - JSG Nahe-Glan 1:8 (0:5). Keine Mühe hatten die Jungs vom Glan in Morlautern. Nach fünf Minuten eröffnete Matti Maurer den Torreigen und ließ in der 23. Minute das 3:0 folgen. Auch Milan Rohr verbuchte in der ersten Hälfte einen Doppelpack (11., 35.), zudem traf Benjamin Braun (29.). „Es war ein ungefährdeter Start-Ziel-Sieg, wir haben hochverdient gewonnen“, resümierte JSG-Trainer Michael Rohr. Mit der Chancenverwertung war er jedoch nicht zufrieden, denn in Anbetracht der Möglichkeiten hätte die Partie locker zweistellig ausgehen können. Nach dem Seitenwechsel trafen Louis Brun (37. 70.) und Aron Halili (58.) für die Gäste. Der SV kam während der gesamten Partie nur zu einer Chance – nach einem Fehler der JSG – und nutzte sie zum 1:6 (41.). „Bei uns war noch Luft nach oben, aber wir dürfen die Messlatte auch nicht zu hoch legen. Nach dem Spiel nächsten Samstag gegen die TSG Bretzenheim wissen wir, wo wir stehen“, sagte Michael Rohr.

D-Junioren, FC Speyer - TSV Degenia Bad Kreuznach 4:0 (2:0). Beim unbesiegten Spitzenreiter wehrte sich der TSV nach Kräften. „Vier individuelle Fehler haben dem Gegner den Weg zum Sieg geebnet“, berichtete TSV-Trainer Turgut Dikbiyik. Kurz vor der Pause schlug der Gegner zweimal zu (25., 30.) und legte direkt nach Wiederbeginn nach (34.). „Trotz des Rückstands zeigten unsere Jungs und Mädels eine engagierte Leistung und hielten kämpferisch dagegen“, freute sich der Degenia-Coach, der die Überlegenheit des Gegners anerkannte: „Der FC Speyer war das effektivere Team und hat sich die drei Punkte verdient.“