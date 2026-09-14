Bessere Abwehr und Moral Trotz 0:11-Abfuhr: Trainer Puttich sieht Fortschritte Stefan Nink 14.09.2026, 09:32 Uhr

i Stipe Galic (am Ball) verließ mit den C-Junioren der JSG Rhein-Taunus das Immendorfer Dörnchen mit leeren Händen. Andreas Hergenhahn

Neben den B-Junioren der JSG BEN haben sich nun auch die D-Jugendlichen des TuS Katzenelnbogen/Klingelbach in der Spitzengruppe der Bezirksliga eingenistet. Eben in dieser Region musste sich die JSG Rhein-Taunus am Oberwerth knapp geschlagen geben.

Bei der ungeschlagenen JSG Arzheim/Horchheim mussten die B-Juniorenfußballer der JSG Bad Ems-Nassau in der Mitte-Staffel 2 ihre erste Saisonniederlage einstecken. Die C-Junioren der JSG Rhein-Taunus gingen zum zweiten Mal nacheinander leer aus. Die D-Junioren der JSG Lahn glänzten vor dem Heimspiel gegen Spitzenreiter JFV Oberwesterwald mit einem 3:1-Erfolg in Hamm, der TuS KK überzeugte beim souveränen 5:0 in Güls, während sich die JSG ...







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