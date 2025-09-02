Mehr verloren als gewonnen – so lautet die Wochenend-Ausbeute der überkreislichen Jugendfußballer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Der Blick auf die besten Nachwuchsfußballmannschaften aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis:

A-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – JFV Morbach 0:5 (0:3). 0:6 in Mülheim-Kärlich und jetzt 0:5 in Kirchberg gegen Morbach – der JFV hat einen Albtraumstart hingelegt und ist Tabellenletzter. Nach 26 Minuten lag man schon 0:3 hinten. Besserung ist nicht in Sicht. Am Samstag geht es nach Schweich, das wie Morbach und Wolfstein top gestartet ist.

A-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Cochem – JSG Kastellauner Land kampflos für Cochem. Nach dem 0:17 im ersten Spiel gegen Rot-Weiss Koblenz II trat Kastellauner Land wegen Personalnot an der Mosel nicht an. Die Punkte gehen an Cochem.

JSG Soonwald/Simmern – JSG Zissen-Niederzissen 1:8 (0:3). Nächste Klatsche für Soonwald/Simmern nach dem 0:10 zum Auftakt bei Schieferland. Selim Burak Döner gelang immerhin das erste Saisontor für die JSG, es war der Treffer zum zwischenzeitlichen 1:7.

JSG Hunsrück-Mittelrhein – FC Plaidt 2:3 (1:1). Dämpfer für den ältesten Nachwuchs der Groß-JSG, der in Gondershausen spielt: Sakhar Perkhodtsev brachte Hunsrück-Mittelrhein in Front, aber Plaidt drehte mit drei Treffern die Partie, das 2:3 von Luca Schmid fiel mit dem Abpfiff. Zudem droht noch Ungemach vom 9:1-Auftaktsieg in Bendorf-Sayn: Hunsrück-Mittelrhein wechselte sechs statt der erlaubten fünf Spieler ein. Wie und ob das sanktioniert wird, steht noch nicht fest.

B-Junioren-Rheinlandliga

Eintracht Trier II – JFV Rhein-Hunsrück 1:2 (1:0). Nach zwei Unentschieden zum Auftakt feierte der JFV im dritten Spiel den ersten Sieg. Zwei Matchwinner hatte das Team von Michael Schwegel in Trier: Zum einem den Doppeltorschützen Anton Stemann, der in der 52. Minute zum 1:1 und dann in der letzten Minute zum 2:1 traf – zum anderen den Torwart Tom Kiefer, der mehrere Großchancen der Trierer zunichte machte. Ex-Schieferland-Akteur Livian Altmann hatte Eintracht Trier II in Front gebracht.

B-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein – SC Bendorf-Sayn 4:3 (1:3). Tolle Aufholjagd der Gastgeber in Emmelshausen: Lukas Dötsch brachte die JSG zwar in Führung, aber Bendorf-Sayn machte zwischen der 16. und 26. Minute aus dem 0:1 ein 3:1. Michael Bersch brachte Hunsrück-Mittelrhein auf 2:3 heran, zehn Minuten vor Schluss glich Christoff Oertel per Elfmeter aus. Joa Biersch markierte in der letzten Minute das 4:3 für die JSG, die mit sechs Punkten aus zwei Partien top gestartet ist.

C-Junioren-Rheinlandliga

JSG Hunsrück-Mittelrhein – VfL Hamm 7:1 (3:1). Nach zwei Niederlagen zum Auftakt feierte Aufsteiger Hunsrück-Mittelrhein einen 7:1-Triumph in Karbach. Mit drei Toren stach Levi Henrich heraus. Ferner trafen Leo Köllen, Noah Stoffel, Jonas Pies und Mikhailo Ischtschenko. Die Hammer verkürzten zwischenzeitlich auf 1:2, reisten aber mit der dritten klaren Niederlage in dieser Saison im Gepäck zurück in den Westerwald.

JFV Rhein-Hunsrück – Rot-Weiss Koblenz 1:4 (1:3). Drittes Spiel, dritte Niederlage für den JFV: In Simmern war man den Koblenzern vor allem im ersten Durchgang klar unterlegen, auch wenn Emilio Sagel das zwischenzeitliche 1:2 (18.) gelang. Neben Hamm und Trier-Tarforst ist der JFV das einzige Team, dass bei null Punkten steht – und am Samstag geht es nach Trier-Tarforst.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

Ahrweiler BC II – JSG Mosel-Hunsrück 3:2 (2:1). Nach dem Auftaktsieg gegen Hausen musste Mosel-Hunsrück an der Ahr Federn lassen. Fabio Pfeiffer gelang das 1:1, der 3:2-Anschlusstreffer von Ben Mack fiel mit dem Abpfiff.

JFV Rhein-Hunsrück II – FC Plaidt 0:2 (0:0). Lange sah es nach einer Nullnummer in Kirchberg aus, aber dann trafen die Gäste doch noch zweimal in der Schlussphase. Der JFV II steht damit weiterhin bei null Punkten.

JSG Stadtdörfer Hausen – JSG Soonwald/Simmern 0:2 (0:1). Noch fünf Mannschaften haben in der 14-köpfigen Bezirksliga eine weiße Weste, dazu gehört Soonwald/Simmern. Im Mayener Stadtteil Hausen machten Kapitän Michael Renk und Joker Beshar Taha die Tore für die Gäste.

D-Junioren-Rheinlandliga

JFV Morbach – JFV Rhein-Hunsrück 1:5 (0:1). Auch das zweite Spiel gewann der JFV und steht punktgleich mit TuS Koblenz, der Spvgg Wirges und der Spvgg Trier an der Tabellenspitze. In Bischofsdhron beim Hunsrück-Derby gingen drei Treffer auf das Konto von Noah Miedreich, er traf zum 1:0, 4:0 und 5:1. Für den Doppelschlag direkt nach der Pause waren Henri Bongard (2:0) und Mattes Kilbinger (3:0) verantwortlich.

D-Junioren-Bezirksliga Mitte

JSG Hunsrück-Mittelrhein – JSG Untermosel Kobern-Gondorf 2:1 (1:1). Die Gastgeber drehten den frühen Rückstand in Karbach durch Tore von Silas Weber sowie kurz vor Schluss Christian Dülz und fuhren im zweiten Spiel den ersten Sieg ein.

JFV Rhein-Hunsrück II – JSG Plaidt 3:3 (0:2). 15 Minuten vor Schluss lag der JFV II in Kastellaun 0:3 hinten, dann begann die große Aufholjagd: Jan Scheifler und Lukas Augustin mit einem Doppelpack sicherten der U12 immerhin den ersten Punkt in dieser Saison.

SV Weitersburg – JSG Loreleyblick Damscheid 2:1 (0:1). Bis Mitte der zweiten Halbzeit hielt die Damscheider Führung durch Emil Stüber, aber Weitersburg traf dann doppelt und drehte die Partie.